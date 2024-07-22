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看見（七）

李東文

秀蓮，秀蓮表面上看著沒啥變化，或者說外人看不出她有啥變化。但做為丈夫，阿勇心裡最明白不過，秀蓮心中的焦慮不下於自己──夫妻二人變得難以入睡、容易驚醒，睡眠品質直線下降，身體容易冒虛汗。

有天清晨，阿勇醒來，感覺到身旁的秀蓮也醒著，正在調整呼吸，假裝她還在睡夢中。窗外的小鳥還未開始喧囂，距離天亮還有點時間。阿勇想重新入睡，做不到，又不甘心這麼早從床上起來──早起毫無意義，無非是在黑暗中枯坐！都說女人三十如狼、四十似虎，男人何嘗不是？眼睛出現問題以後，夫妻間的互動少之又少，而且大都匆忙開始、草率收場──他經常憋得難受──他在猶豫中鼓起勇氣求歡。

秀蓮沒有反應。他側過身體，用另一隻手環抱著妻子溫熱的身體。意思很明顯了。在他眼睛還健康時，同樣的時間裡，秀蓮經不起撩撥，大多數時候比他更加積極主動。結婚那麼多年，他們最喜歡、最盡興的時刻就是天將亮這個時間段。

然而這天，秀蓮側過身去，生硬地把阿勇的手從自己身上推開。對那個事情，秀蓮變得越來越冷淡，一而再、再而三的，拒絕阿勇的索求。

不知從何時開始，角色位置對調了過來，夫妻功課的主動權轉移到了秀蓮手上──什麼時候要、用何種方式、何種節奏，全都是秀蓮在作主，阿勇默默地配合……在生活上，阿勇不想扮演弱者，更不願意扮演配角，但由不得他不願意。

如果哪天，秀蓮的心情好，家裡的氣氛會好很多。大家能聊會天，而不是一個抱著漫畫書、一個抱著手機，另一個用耳機聽收音機。

有一天秀蓮問阿勇，做按摩師和開貨拉拉，哪個工作好一些。（七）

貨拉拉

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