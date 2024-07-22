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保母南希（四）

水影

過了十五分鐘，依舊是「嘩嘩」的水聲，許明著急地說：「你去跟她說一聲，讓她快一點。」

我在衛生間外面喊了一聲：「南希，你今天快一些吧，我們待會有事。」

沒有回應。

水聲終於在一個小時後停止了。又過了半個小時，南希帶著刺鼻的香水味、頂著紅紅黑黑唱大戲的臉，施施然下樓，照例遞給我一張清單。

此時已經五點半，她顯然把我們的話置若罔聞，許明氣得火冒三丈。

「你為什麼要拖這麼久？都專門跟你說過，今晚我們有事！」他氣憤地問道。

「我一定要把打工的味道洗乾淨才回家，否則老公要嫌棄的。」南希振振有詞地說道。

待許明送完南希，已經七點半了。我們匆匆趕到理查的家裡，已是八點。理查家是一個老式平房，屋內新近裝修過。夫妻倆喜歡旅遊，家裡到處是世界各地淘來的紀念品。餐桌上放了一些食物，主人準備了一大盤肉丸義大利麵，另外有土豆泥、小三明治和沙拉，客人們每家也都帶了食物。好在我準備的是水果盤，可做派對飯後甜品，遲到了關係不大。食物已經吃得七零八落，熱菜也已經涼了。

許明滿臉歉意地對理查解釋：「對不起，來遲了。家裡的babysitter有事耽擱了。」

理查看了一眼我懷中的小寶說道：「理解、理解，baby還這麼小，情況比較多。就是你錯過了我們的慶祝環節，那應該是你的高光時刻，哈哈。」

許明對於錯過慶祝儀式也深以為憾，心中越發不滿南希。

周六我將此事告訴楊麗君，楊麗君說：「這樣的保母，自我、自私、自以為是，早該辭了！」

南希這次的行為確實過分，超過了我們的忍耐限度。我說：「我們也起了辭退南希的心，就是一時不知哪裡去找保母。」（四）

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