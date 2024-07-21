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溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

看見（六）

李東文

唯一的缺點是上班時間不夠人性化，推拿按摩畢竟是服務性工作。秀蓮上班朝八晚五、周末休息，他則是朝十晚十一、周一至周五輪休。如果下班前突然來了客人，那就要到凌晨以後才能下班。不少人喝了酒會感到孤獨，想要找人幫忙鬆筋骨。酒局啥時間散？九點、十點後。他最不喜歡的就是身上帶有酒味的客人──最離譜的一次是，他賣力地按著、按著，趴著的客人突然失控，吐得到處都是。

大多數時候，他回到家中，秀蓮和兒子已經睡下。等到他第二天醒來，他們都已經離開家。三個人生活在同一屋簷下，卻連說話的機會都不多。

阿勇身高一米七四，不算高，比大多數人結實，肌肉線很不錯，多年的體育運動給了他一個好體格。他又是開過工廠的人，在盲人按摩師中最有見識──很快他就在脫穎而出，回頭客不少，才做了幾個月，收入直追多年的老師傅。說到底，按摩，或者說推拿，是力氣活，稍花點兒心思，捨得用力氣，客人就覺得師傅技藝高超。

生活似乎正朝著好的方向發展，其實並沒有，眼睛看不見，終究是他們一家人生活的癌症晚期。生活依然是往常那一堆與柴米油鹽有關的瑣碎事情，但生活在其中的人的性格發生了不小的變化。做為事件的主人公，阿勇明顯感受得到家中各人，都在小心翼翼地過日子。他難過、內疚，卻又無能為力，有時恨不得自己不如莫名其妙地死去，而不是莫名其妙地變成了一個瞎子。

兒子以前活潑好動，對世界充滿好奇，每天嘻嘻哈哈地瞎胡鬧。現在一棍子打不出一個悶屁，總是把自己關在房間裡，不再打籃球，也不再纏著阿勇帶他去游泳，甚至連走路都像貓一樣沒有聲音……（六）

癌症

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