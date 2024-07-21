你好，合夥人！（全文完）

「再說世錦賽吧，你蟬聯了三屆冠軍，在國際上的影響無人可敵。我一塊世錦賽的金牌都沒有，我不可能跟你抗衡。如果我去競選，百分之百落選，我必須考慮公司的整體利益。」

「有些人渣從來不為我考慮整體利益。」

「因為我是你的合夥人！」

「你好，合夥人！」皇后看著她，眼睛裡閃著光，臉上浮動出意味深長的微笑。她忽然低下身子，從辦公桌抽屜拿出一張照片，那是兩人在奧運 跳水池邊相擁的照片。

「我記得當時的場景，我的第三跳失敗了，人都嚇傻了。你抱著鼓勵我說，沒關係，我們一分、一分地追，冠軍它跑不了。」雅君手捧照片，眼前全是當時的畫面。那是她與皇后共創的輝煌，她一生一世也無法忘記。

皇后說：「相片是一個記者朋友給我的，我很喜歡，一直想把它裝進相框放在辦公桌上。但是相片上有你，我一直猶豫，是否該跟你打聲招呼。」

「打聲招呼很難嗎？我們是朋友嗎？」

「我們是朋友嗎？」皇后反問。

過了一陣，雅君主動開口：「我聽人說過，千萬不要和好朋友合夥創業。我們不是好朋友，一切走正規程序，白紙黑字的合同寫清楚了，怎樣分錢、怎樣分權，每個人的責任全都明明白白。」

雅君看見皇后動作敏捷，把相框裡的照片取了出來，再把她們的合照放了進去。換出來的舊照是皇后的個人照：奧運冠軍胸掛金牌、手拿鮮花，笑容陽光燦爛。

皇后把相框放在一個顯眼的位置，淡定從容對雅君說：「過幾天我會約梅梅到辦公室，如果和平解決，自然萬事大吉。如果不能，我需要你出馬幫忙，你是我最信任的合夥人。」

「你好，合夥人！」雅君瀟灑點頭，舉起桌上的水杯，綻放出堅定的微笑。（全文完）