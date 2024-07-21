現實的不如意，要靠虛幻殘夢來消減，你自憐自艾地長嘆一聲。

想到明天還得早起，你整理好情緒，訂了鬧鐘，又拿出便利貼，匆匆寫下「起床後到車站，趕九點鐘去梓川的第一班車」，然後貼在手機屏上。你寬慰自己，情況還沒那麼糟，藉助便利貼的提醒，至少你還知道接下來該幹點什麼。

你的確又夢到了南湖，只是這次它變得蕭條 不堪、遊人寥寥、房舍破敗，湖面靜止不動，完全是一汪死水。而且你到處尋找，始終不見男孩和女孩的身影。你惆悵而茫然地想要呼喊，卻不知道要呼喊誰。於是你在心裡默默地念叨：我忘記你了、我忘記你了……

「當初無意開的玩笑，還真一語成讖了？」

你揉了揉眼睛，終於見到了想見的人。女孩坐在湖邊，還是那身鮮艷得體的泳裝，貼著額頭的雜亂瀏海。

你說：「也不全是玩笑吧，我祖父和祖母確實都得了老年癡呆。」

「這還能遺傳？」

「但是發生在我身上，未免也早了點，我還不到四十。」

「你畢竟還記得南湖，」女孩寬慰地說，「這已經很好了。」

她這麼一說，你也感到些許安慰。你環顧四周，不解地問：「和你一起的那個男孩呢？」

她沒有回答，而是滿面愁容地望著你。你越看她越覺得陌生，不是你希望的樣子。後來愁容消散，漸漸沒了表情、漸漸嚴肅，似乎帶著恨意，剛剛還緋紅的臉蛋也變得蒼白。眼皮底下，她就這樣變成了另一個人，一個時刻躺在你手機相冊裡，卻被你遺忘得更徹底的人。

面對這麼一張臉，沒有情趣、沒有生機，重點是她不聲不響地就給你負擔、壓迫感，再沒比和她四目相對更讓人沉重的了。你覺得沒什麼好說的，閉上眼，也許睡去又是另一番夢境。但是接下來你睡得挺安穩，沒有浮想聯翩、沒有做夢。（一二）