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阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

看見（五）

李東文

到了這天晚上，他早早上了床，等秀蓮晾完衣服也躺進被窩，鼓起勇氣貼過去。溫柔的雙手以盲人的方式在她身上游走，用一連串的吻淹沒她。開始他還擔心中午的放肆會影響晚上的品質，沒想到絲毫沒有影響。從失去視力開始，一個多月，夫妻二人中斷了愉悅，甚至沒有太多的肢體接觸。突如其來的變故，令原本親密的夫妻對彼此有了戒心，刻意避免親密接觸。最後的剎那，他差點沒大吼。壓抑得太久，釋放得太徹底，真的想大吼，卻又清醒知道兒子就在隔壁的房間。他大汗淋漓，失去支撐壓在秀蓮身上，與秀蓮臉貼著臉。好像哪裡不對勁，伸手去摸秀蓮的臉，摸到一手掌的淚水。

此後只要獨自在家，他就要做俯臥撐、仰臥起坐、瑜珈……然後拉筋。所有這些運動，都一本正經地展開瑜珈墊做，像進行一項莊嚴的儀式。為了抑制身體發胖，他還控制飲食，盡量減少攝入碳水化合物……像以前熱中於健身時一樣，不吃容易發胖的食物。

留在本地賣建陶的舊搭檔聯繫阿勇，以合理的價格買走了他的汽車。交出鑰匙的瞬間，他內心萬分感激，也悲傷不已。沉甸甸的汽車鑰匙，是他兩種截然不同人生的分水嶺。

社工又來了，幫助阿勇申請殘疾補貼，教他掌握盲人的生活技巧，帶他去學習推拿等等。

日復一日、月復一月，阿勇適應了失去了視力的自己，以盲人的方式生活下去。在社工的幫助下，去到附近一間盲人按摩店做事。

就連阿勇自己也料想不到，他挺喜歡在盲人按摩店做事。每一分錢都是靠自己的雙手掙來，不用巴結逢迎、不用看人臉色（其實也看不見），簡單而安靜。（五）

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