你好，合夥人！（二○）

「你什麼意思？」皇后的肌肉緊了，眼睛冒出了煙火，對於雅君翻出老黃曆，她當然不爽。

雅君乾脆一吐為快：「因為我比你早知道，有的人是你生命中的災難，但你把她當親人。有的人能助你事業成功，你卻不把她當朋友。」

「呵呵，朋友？朋友算個屁？對，你萬雅君不是我的朋友，但你是我的生命線。我可以失去朋友，甚至親人，但我不能失去事業，事業就是我的生命線！」

「我是你的生命線？」雅君沒想到她在皇后的心目中，享有如此崇高的地位。這世間的親情線和愛情線加起來，也抵不過生命線。

「那年創業，我本想留在廣州，但是梅梅卻把我忽悠回了老家。總想著她是我最好的朋友，比親人還親，於是我們的公司沒有合同、沒有合夥人出資比例、沒有資金到位時間。我太重感情，忘記了利益規則。」

「如此合夥注定會散夥，親情蒙蔽了你的雙眼。」

「我不傻，我不會再引狼入室。謝謝你為我把關，很多時候你比我清醒理智。」

「我不敢糊塗，夢奧傳媒有我的股份和分紅。」雅君很坦誠。

「我不如你活得單純，家裡一攤子雞飛狗跳的爛事，常弄得我筋疲力盡。為了夢奧集團的利益，或許我應該把總裁的位置讓出來，奧運 火炬的第一棒也應該由你來跑。」

雅君淡定搖頭，她對皇后微笑，「如果我有實力，我會競爭總裁的位置。你曾經說過，我是你職場生涯最大的對手，過去是，現在也是。只是公司目前運營正好，為什麼要換總裁？讓外界胡亂猜測。」

「那好，你去爭取奧運火炬接力的第一棒，你單純，沒有人渣拉扯你的精力。」

「奧運火炬接力的第一棒，我當然夢想過，但是我有實力去競爭嗎？先說奧運的總成績吧，你參加過三屆奧運，共有三塊金牌，我只有兩塊金牌。」（二○）