「要上午，還是下午的？到梓川的人少，每天就兩班車，上午一班、下午一班。」

「都幾點發車？」

「上午九點、下午兩點。」

你買了張上午的票，和便利貼放在一起。

回家的路上，你一直在努力回憶，希望想起更多場景、更多細節。女孩的形象若隱若現，說話的聲音總在耳邊迴響。已經很接近了，雜亂的瀏海、微微翹起的嘴唇、飽滿的額頭。突然，這些隱約的輪廓一下變得具體起來，最終出現的卻是一張女人的臉。這是一張完全沒有笑意的臉，蒼白、嚴肅，只有被生活與世俗淘洗過的人，才會板著這麼一張臉。你很好奇，你明明在想女孩，為何這張臉會出現？你帶著疑問進門，越想越覺得她似曾相識，和你、和女孩有著千絲萬縷的聯繫。

飯後吃了藥，在手機上訂好鬧鐘，顯示記憶體不足，於是你按提示清理記憶體。照片和視頻太多了，大都是路邊植物、灰色樓群，你不記得什麼時候來了興致，竟會拍下如此令人費解的東西。你一連選定幾十張，沒有絲毫猶豫地刪掉。接著往下，更早的經歷重現眼前，但你幾乎都忘記了。快滑到底的時候，一張照片吸引了你。是一個女人，遠遠望著鏡頭，表情嚴肅。你放大照片，有些模糊，但你還是一眼就認出來了，這就是下午無端闖進腦海的那個女人。越往後她的照片越多，也越清晰，這下確定無疑是她了。

她是誰？能出現在你的手機相冊裡，而且不單一張，你們的關係必然非同一般。再看拍照的時間，是一年多以前。才過去這麼久，你對她就已經完全沒有印象了。你想起夢中那個男孩對女孩說過的話，老年癡呆，阿茲海默病，你現在的情況不正好對應嗎？

你到床上平躺，望著天花板雪白一片，大腦空洞，像布滿泡沫的水面。要是即刻睡著，還能夢到南湖、夢到在南湖享受美好時光的男孩和女孩，倒也是一件愜意的事。（一一）