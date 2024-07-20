圖／薛慧瑩

我的閨蜜楊麗君笑我說：「你單位招人有名校情結也就算了，你招保母要什麼名校情結？」

我開玩笑說：「我要讓兒子贏在起跑線上。」

「你兒子一歲都不到，找一個幼師畢業的還好說，找那麼高學歷的就是高射炮打蚊子。哈哈。」

其實我也不是有意找學歷那麼高的保母，就是恰好碰上了。我們的第一任保母朱阿姨是國內的小兒科醫生，說話柔聲細氣，春雨潤物的性格，安安靜靜做了五個月就回國了。第二任保母老劉是個大教授，還是一男的。老劉來面試的時候，拿來一疊紅紅綠綠的證書，是曾經有過的各種學術頭銜，諸如職稱評委會主任、專家委員會主任等等。其實我也不知道他為什麼要給我看這些證書，對於babysitter來說，這些證書毫無用處，還不如一張babysitter培訓證書。

老劉本來在美國做訪問學者，太太陪讀出來，就去做住家保母。老劉訪問學者期滿後，夫妻倆都滯留美國。兩個人都做上了住家保母，吃住在別人家，連周末也是。他們在美國就沒有家，也不需要任何開支，掙來的錢全都存了起來。老劉說是要給兩個兒子攢學費來美國留學。

老劉管小孩馬馬虎虎還過得去，做飯也不錯。當初介紹的人說兩個兒子都是他帶大，家務育兒都是好手。但是男人做清潔就很差強人意了，一塊抹布擦完爐灶，又去擦桌子，油得發膩也不會清洗。楊麗君難得來一次就看不下去，讓我把他辭了。我念在他待我兒子不錯，不忍去辭退他。不料他來跟我辭職。

他在一家工廠找到一份工作。說起來是計算機公司，其實是一家計算機組裝工廠，工人每天要幹活十幾個小時，他後來也是叫苦不迭。可是在計算機公司工作，說起來比做保母要體面許多。我以為他出來做保母已經完全放下，但顯然他心裡還是有計較。

老劉匆匆離去，南希因此走馬上任。

2

南希第一天在我家上班，又讓我驚了一下。

她穿了一件白大褂、戴了一雙橡膠手套，像是化學實驗室出來的科學家。看見我眼裡的驚訝，她稍微解釋了一下：「這是我的工作服。我在美國人家裡都是這樣的。」

「哦。」我應了一聲，也沒說什麼。

我上班之前，一遍遍叮囑她，何時喝奶、何時餵米糊、何時餵baby罐頭等等。南希自信滿滿地說：「我知道，我有數，你放心去上班吧。」

傍晚我下班回家，發覺廚房已經清掃過，物件還被重新擺放了。電飯煲 和高壓鍋換了個位置，微波爐本來靠牆而放，變做斜角放置。三罐吃得乾乾淨淨的baby食物空瓶子，整整齊齊地碼在廚房桌面上。

雖然不喜歡她擅作主張擺放東西，不過看見廚房潔淨的樣子，也就由她去了。我看了一眼三罐空瓶子。

「這是專門給你看的，你可以放心，都餵進去了。」南希解釋道。

「哦。」

「美國人家裡要求這樣。」她又補充說。

這個晚上，我們第一次嘗到了南希的廚藝。她做了一個西蘭花炒蝦、一個紅燒雞塊、一個炒青菜。我們說味道還不錯。她說：「其實我麵食做得多，這種南方小菜不太做，不過我學學很快。」

北大畢業的，學習能力不容置疑。

過了幾天，她給我們做了一次麵食，香氣四溢的油煎肉餡餅、黃澄澄的小米 粥，再加幾個小菜，熗拌蘿蔔絲、涼拌圓白菜。她的麵食真的讓我們驚艷了，許明尤其吃得高興，聲稱是到美國後吃得最舒適的一餐。

南希說：「我在美國人家裡的時候，開始也不太會做西餐。後來越做越好，他們也吃得可高興了！」

「在美國人家裡的時候」，是南希特別喜歡提到的一個話題。美國人家裡住的是豪宅，有五臥六衛；美國人家裡花園繁花似錦，美不勝收；美國人家裡她有自己的臥室、自己的衛生間，自己的自由空間。

「那你為什麼離開美國人家裡？」我問道。

南希的神色一滯，她簡單地回答說：「我睡覺睡不好，房子太大，太空 曠了。」

我不太明白房子太大和睡覺不好有什麼關係，但看見南希不願多說的樣子，也就沒有追問。後來許明送她回家的路上，她透露了實情。美國人讓她一個人住在地下室。（二）