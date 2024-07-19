他知道自己是醒著的，能感覺得到眼皮在活動，卻又懷疑身處夢境，因為腦海中出現了一些畫面。最後不得不從床上起來是因為一泡尿。撒尿時手掌壓在小腹上，明顯感覺小腹鼓了起來。手掌滑過別處的皮膚，也跟以往的感覺不同，滑溜得自己都不敢相信，皮脂變厚了、肌肉變軟了。發胖了啊！每天足不出戶，躺累了起來站一會，站累了又躺下，不胖才怪。以前他是熱中於運動，很怕自己發胖，也不允許自己發胖。

他在屋裡摸索了半天，在陽台一角找到了秀蓮的瑜伽墊，鋪開，盤腿坐下，在記憶中搜索秀蓮練習瑜珈時的套路，做完一組動作。他的動作很慢，準確性更加不用說，肯定不準確。可就算這樣，半小時過後，開始拉筋放鬆時，也有一種慵懶的疲勞感、舒適感，內心比剛才寧靜。盤腿坐著歇一會，開始做俯臥撐，分幾組完成了一百五十個。出汗了、疲乏了，趴在瑜珈墊上，鼻子若隱若現聞到了一個味道，似乎是秀蓮的體味，又似乎不是。

身體反過來，做仰臥起坐。頭頂上晾著的衣服飄下一絲淡淡的甜香，他記得是洗衣液的味道。久未活動的肌肉和筋腱有些酸痛，他又給自己做拉伸放鬆，感受筋腱和肌肉最大限度受制延長的酸楚與疼痛。然後睡著了。壓根沒打算睡覺，卻在沒有思想準備的情況下做了個美夢。平坦的瑜伽墊比床睡得舒服。

後來他被隔壁一種急促的聲音鬧醒了。聲音不大，辨識度卻比世間別的聲音都高。隔壁那對新婚夫婦利用午休時間回家歡娛。他把持不住，用一勺子自家生產的玩意，與隔壁的幸福快樂遙相呼應。（四）