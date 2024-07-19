我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

看見（四）

李東文

他知道自己是醒著的，能感覺得到眼皮在活動，卻又懷疑身處夢境，因為腦海中出現了一些畫面。最後不得不從床上起來是因為一泡尿。撒尿時手掌壓在小腹上，明顯感覺小腹鼓了起來。手掌滑過別處的皮膚，也跟以往的感覺不同，滑溜得自己都不敢相信，皮脂變厚了、肌肉變軟了。發胖了啊！每天足不出戶，躺累了起來站一會，站累了又躺下，不胖才怪。以前他是熱中於運動，很怕自己發胖，也不允許自己發胖。

他在屋裡摸索了半天，在陽台一角找到了秀蓮的瑜伽墊，鋪開，盤腿坐下，在記憶中搜索秀蓮練習瑜珈時的套路，做完一組動作。他的動作很慢，準確性更加不用說，肯定不準確。可就算這樣，半小時過後，開始拉筋放鬆時，也有一種慵懶的疲勞感、舒適感，內心比剛才寧靜。盤腿坐著歇一會，開始做俯臥撐，分幾組完成了一百五十個。出汗了、疲乏了，趴在瑜珈墊上，鼻子若隱若現聞到了一個味道，似乎是秀蓮的體味，又似乎不是。

身體反過來，做仰臥起坐。頭頂上晾著的衣服飄下一絲淡淡的甜香，他記得是洗衣液的味道。久未活動的肌肉和筋腱有些酸痛，他又給自己做拉伸放鬆，感受筋腱和肌肉最大限度受制延長的酸楚與疼痛。然後睡著了。壓根沒打算睡覺，卻在沒有思想準備的情況下做了個美夢。平坦的瑜伽墊比床睡得舒服。

後來他被隔壁一種急促的聲音鬧醒了。聲音不大，辨識度卻比世間別的聲音都高。隔壁那對新婚夫婦利用午休時間回家歡娛。他把持不住，用一勺子自家生產的玩意，與隔壁的幸福快樂遙相呼應。（四）

上一則

夏季到台北來看雨（下）

下一則

海龜賽跑

延伸閱讀

「下交叉症候群」 3招舒緩背痛

「下交叉症候群」 3招舒緩背痛
「油包肉」的人愈來愈多 死亡風險激增 營養師教你「改善肌少症肥胖」

「油包肉」的人愈來愈多 死亡風險激增 營養師教你「改善肌少症肥胖」
跟風16蹲挑戰潮 小心肌肉撕裂傷

跟風16蹲挑戰潮 小心肌肉撕裂傷
婦產後肌肉鬆弛漏尿苦 醫師指導肌肉訓練、雷射解困擾

婦產後肌肉鬆弛漏尿苦 醫師指導肌肉訓練、雷射解困擾

熱門新聞

寶元紀董事長蔡其建（右）與總經理蔡明倫，以「元紀·台灣菜」打造家鄉味、分享寶元紀珍稀藏茶。(記者林海／攝影)

鞋王之子蔡明倫 離開寶成集團向全球推廣茶文化

2024-07-17 07:00

人算不如天算

2024-07-13 02:00
台北植物園的荷花池。（圖片提供∕趙世滄）

台北輕旅行

2024-07-16 02:01

捨．不得

2024-07-16 02:02
滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的傳統台式刨冰。（本報系資料照片）

台灣夏天的清涼味

2024-07-15 02:02

比出來的快樂

2024-07-14 02:02

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元