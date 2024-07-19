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你好，合夥人！（一九）

孟悟

一個下雨的周末，雅君回公司拿筆記本，聽見皇后的辦公室傳來痛哭聲，還隱約著壓抑的咆哮，像一匹受傷的狼在悲傷呻吟。皇后不是雅君的親友，她不應該管她的私事。但皇后是公司的領導者，她的情緒會影響公司的決策，還有企業的資產收益、股東的分紅，包括雅君的收入。

雅君站在辦公室門口，猶豫了一分鐘，還是敲響了門。皇后是個爽快人，知道無法掩蓋淚痕和紅眼睛，乾脆向雅君攤開了前因後果：梅梅因為進不了夢奧傳媒，對皇后懷恨在心。皇后那日回家看兒子，見梅梅和浩大躺在一張床上，兒子躺在中間，三人嘻嘻哈哈玩著遊戲，根本不避皇后。這對狗男女！皇后可以不管，但是她要抱走兒子。五歲的兒子抗拒她，口口聲聲喊出：壞女人滾開，媽媽、媽媽來救我。

雅君一針見血：「這是什麼？一斗米養個恩人、一石米養個仇人，你嘔心瀝血養了一群吸血鬼。」

皇后一邊點頭，一邊拿紙巾揩眼睛：「兒子也成了吸血鬼的崽。」

「那你準備怎麼辦？」雅君直奔主題。

「我要和吸血鬼離婚，我必須要回兒子。」皇后不含糊。

「你現在不能離婚！不能！」雅君雙眼如燈，照亮了皇后。

皇后怎麼不懂！下屆奧運將在中國舉辦，夢奧傳媒轟轟烈烈投入宣傳活動，爭取讓皇后跑奧運火炬接力的第一棒。在這個節骨眼上，絕對不能鬧出負面的八卦消息，影響皇后健康陽光的形象。

雅君跟皇后分析：「他們知道你的軟肋，所以敢肆無忌憚勒索你。」

「我知道。」皇后半閉著眼睛，咬牙切齒。

「你真的知道？當年跳水隊備戰奧運，你把我一腳踢開，讓梅梅和你跳雙人，我知道你們不會成功。」（一九）

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