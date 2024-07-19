於是，他們便手牽著手，心安理得地朝南湖走去。

那些天他們游泳、釣魚 、跑步、打排球，在度假屋看電影、唱歌、跳舞，去山裡摘葡萄和無花果。簡單恣意，沒有煩惱。

他們在南湖待了一個多星期。離開的前一天晚上，兩人不約而同地上了一張床。他們顧不上聊天，便試探著撫摸對方的雙手、臉蛋、肩膀，繼而擁抱，然後笨拙地接吻……

半夜男孩再度醒來，女孩正定睛望著他。她睡眼朦朧，肩上的吊帶也很朦朧，像是從夢裡出來的一般，這讓男孩有點吃驚。

他說：「真是奇怪，有時候，我會覺得好像從來不認識你似的。」

「比如現在？」

「這不是個好跡象。」男孩說，「難道以後我真的會得老年癡呆？」

「老年癡呆還不好？憂愁、煩惱，統統忘得一乾二淨，來個一了百了。」

「對那些步入終點的人來說，好像也不是什麼壞事。」

女孩說：「你可以忘記我、忘記你自己，但不能忘記南湖。」

你可以忘記我、忘記你自己，但不能忘記南湖──這聲音從訴說變成呼喊、由輕微變得響亮，久久迴盪，不絕於耳。

你極不情願地睜開眼，車子已經到站，車上就你一個人。那個夢太長、太真實了，你已經很久沒有做過這樣的夢。你回想了一會兒，也許那並不是夢，而是你曾經真真切切有過的生活。那經歷如此美妙，讓你不免對眼下處境感到沮喪。

你下車、出站，轉了半圈，又回到車站，去了售票廳。很巧，還是那個售票員。

你說：「要一張去梓川的車票。」

她的手指在鍵盤上劈里啪啦敲了幾下，頭也沒抬：「二十五，明天的車。」

「今天沒車了嗎？」

「沒有了，但你可以買明天的票。」

你想也行，南湖在不在梓川也未可知。急急慌慌像去梓州一樣，還不是無功而返。（一○）