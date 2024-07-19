我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

去南湖（一○）

羊亭

於是，他們便手牽著手，心安理得地朝南湖走去。

那些天他們游泳、釣魚、跑步、打排球，在度假屋看電影、唱歌、跳舞，去山裡摘葡萄和無花果。簡單恣意，沒有煩惱。

他們在南湖待了一個多星期。離開的前一天晚上，兩人不約而同地上了一張床。他們顧不上聊天，便試探著撫摸對方的雙手、臉蛋、肩膀，繼而擁抱，然後笨拙地接吻……

半夜男孩再度醒來，女孩正定睛望著他。她睡眼朦朧，肩上的吊帶也很朦朧，像是從夢裡出來的一般，這讓男孩有點吃驚。

他說：「真是奇怪，有時候，我會覺得好像從來不認識你似的。」

「比如現在？」

「這不是個好跡象。」男孩說，「難道以後我真的會得老年癡呆？」

「老年癡呆還不好？憂愁、煩惱，統統忘得一乾二淨，來個一了百了。」

「對那些步入終點的人來說，好像也不是什麼壞事。」

女孩說：「你可以忘記我、忘記你自己，但不能忘記南湖。」

你可以忘記我、忘記你自己，但不能忘記南湖──這聲音從訴說變成呼喊、由輕微變得響亮，久久迴盪，不絕於耳。

你極不情願地睜開眼，車子已經到站，車上就你一個人。那個夢太長、太真實了，你已經很久沒有做過這樣的夢。你回想了一會兒，也許那並不是夢，而是你曾經真真切切有過的生活。那經歷如此美妙，讓你不免對眼下處境感到沮喪。

你下車、出站，轉了半圈，又回到車站，去了售票廳。很巧，還是那個售票員。

你說：「要一張去梓川的車票。」

她的手指在鍵盤上劈里啪啦敲了幾下，頭也沒抬：「二十五，明天的車。」

「今天沒車了嗎？」

「沒有了，但你可以買明天的票。」

你想也行，南湖在不在梓川也未可知。急急慌慌像去梓州一樣，還不是無功而返。（一○）

釣魚

上一則

夏季到台北來看雨（下）

下一則

海龜賽跑

延伸閱讀

江坤俊院內激戰被撞見 封口費內幕是護理師懷孕

江坤俊院內激戰被撞見 封口費內幕是護理師懷孕
排球比賽

排球比賽
華裔釀酒師艾桐 研發可以搭中餐的葡萄酒

華裔釀酒師艾桐 研發可以搭中餐的葡萄酒
布碌崙9人排球賽 10多支華人隊伍切磋球技、千人到場觀戰

布碌崙9人排球賽 10多支華人隊伍切磋球技、千人到場觀戰

熱門新聞

寶元紀董事長蔡其建（右）與總經理蔡明倫，以「元紀·台灣菜」打造家鄉味、分享寶元紀珍稀藏茶。(記者林海／攝影)

鞋王之子蔡明倫 離開寶成集團向全球推廣茶文化

2024-07-17 07:00

人算不如天算

2024-07-13 02:00
台北植物園的荷花池。（圖片提供∕趙世滄）

台北輕旅行

2024-07-16 02:01

捨．不得

2024-07-16 02:02
滿滿堆著仙草、愛玉、紅豆綠豆的傳統台式刨冰。（本報系資料照片）

台灣夏天的清涼味

2024-07-15 02:02

比出來的快樂

2024-07-14 02:02

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元