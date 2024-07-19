圖／薛慧瑩

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南希來我家面試的時候，在一個春天的周末，門前的梨樹正開著白色的錦簇花團。

南希六十左右的年紀，中等身材、微胖，高顴骨、雙下巴，圓臉闊嘴、濃眉大眼。一頭特別烏黑的短髮，髮根有隱約灰色。一口敞亮的京片子，清脆悅耳。

我抱著八個月的小寶，在早餐桌前坐下，她坐在我的對面。黃色的長方形楓木桌，在廚房和起居室之間。一側是通向後院的雙扇玻璃門，窗外樹木清鬱。

「張阿姨……」我開口道。

「叫我南希。在美國人家裡，他們都這麼叫我。」她清亮的京片子打斷了我略帶沙啞的南方普通話。

「哦，南希。」我應道，立即意識到這是一個不同尋常的保母。

「你有多少照顧baby的經驗？」我開始面試環節。

「我……」她昂起下巴，略帶倨傲地笑了笑：「我是專業的babysitter，有培訓證書的，不是那種國內來探親，順便出來帶小孩的。我在美國做babysitter很多年了，以前都只在美國人家裡做。你們這兒……」她環視了四周說道：「環境還可以。」

雖然面試是雙向選擇，像她這般貌似紆尊降貴的被面試者，我還是第一次遇見。

許明慢悠悠地走了過來，在我邊上坐下。小寶看見爸爸，在我身上扭動了幾下。我摸了摸小寶的頭，繼續說道：「工作主要是照顧小寶，另外做一頓晚飯和清理廚房。每星期在我家住五天，周末回家。」

她問：「晚上不用管小孩？」

「對。」

「住在哪裡？」

「我們樓上四個臥室，你有一個獨立臥室。」

她略顯滿意地點了點頭，說道：「工作沒問題，管小孩、做飯都不在話下。就是我有一個要求，我先生並不贊成我出來做babysitter，我也不想麻煩他，所以我需要你們接送。」

「你家住哪？」許明問道。

「德國 鎮。」

「那好遠啊，來回要兩個小時。」許明蹙眉說道。

「是的，今天來的時候我看了下時間，差不多一個小時。」南希也是實話實說。

我和許明對視了一眼，眼神有些猶疑。南希看出了我們的躊躇，她的眼光看向小寶說道：「孩子真可愛，長得跟年畫上的孩子似的。」

小寶是我的心肝寶貝，一聽見誇兒子的話我就心花怒放，比喝了糖水還要甜。

南希從口袋裡拿出一個小撥浪鼓，手裡輕晃著對小寶說：「我抱抱，好不好？」

小寶不認生，一見撥浪鼓就被迷住了，兩隻小手臂伸了出去。她果然是會哄孩子的，小寶在她的懷裡妥貼又快樂。

兒子的快樂於我是最重要的。我接著跟南希聊了起來：「你在國內做什麼工作？」

「我在社科院工作。我是北大畢業的。」

北大畢業！我驚了一下。當時九十年代末，那麼她差不多是五十年代末的北大學生，該是非常優秀。

「那你到美國多久了？」我又問。

「將近二十年了。」

「哦，我們到美國不到十年。」

「看得出來，家底薄。」她說話真是一點不客氣。

北大畢業，到美國二十年，怎麼還在做保母？我心中疑慮，卻沒好意思問出來。她彷彿看出了我的疑問，說道：「我在國內學的是俄語，到美國已經四十多歲了，英語不行，文科專業也不好找工作。我老公非常優秀，有很好的工作。我就是不想只靠他。女人不能只靠男人，所以我要出來工作。我是專業的babysitter，不是保母。」

「哦，是這樣。」

我從南希手裡接過了小寶。南希顯然是個合格的babysitter，而且遠超合格線。雖然對於她接送的要求有些猶豫，但我們急需保母，南希說她周一就可以開始工作。

我和許明商量了下，決定雇她。

我有點名校情結。在單位裡我是技術組長，招人先看畢業院校。若是名校出身，即便面試表現不盡人意，也會優先考慮。名校出來的學習能力和邏輯思維能力普遍強於他人，即使開始技術略有欠缺，很快就會迎頭趕上。相反，有次招了一個面試問題回答完美的人，社區學校畢業，進來後發現完全不會觸類旁通，遇到一點不同的情況，就得給他詳細指令，令人頭痛。（一）