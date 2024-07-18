地上滿是瓜子殼、菸頭和飲料瓶，甚至還有個骯髒而可疑的橡膠套子。看來平日這裡並不寂寥，只不過他們來得正是時候。

女孩走到陡坡邊，朝山下一陣呼喊。男孩也跟上去，像她一樣亂喊一氣，頓覺心裡快活極了。他不經意回頭一望，南湖已經很遠，遠到快要接近身後的天際線，橘紅的朝陽落在湖面，夢一樣絢爛、寂靜。

他們又漫無邊際地聊起天。說來也怪，他們相識不久，卻相處得融洽而快樂。這些天他們走得很近、聊得很多，非但不覺得彆扭，反倒很自然、很舒服、很投緣。

溫度慢慢升高，他們感到有點熱了，於是結伴往山下走。

女孩說：「時間過得真快，我們都出來好幾天了。」

男孩認同地點頭：「他們應該早就到涼山了。我們真不去了嗎？」

「你想去嗎？」女孩撇了根樹枝，邊走邊在面前晃來晃去，「你願意在南湖享受美好時光，還是願意去看火把節？」

「大夏天的，看火把節得多熱啊。」

「就是，在南湖消暑有什麼不好？」

快到山腳下了，女孩試探著說：「以後我們每年都來南湖吧。」

男孩說好。

「就我們兩人。」

男孩又說好。

女孩臉上洋溢著欣慰的笑。之前她沒有把握，既然男孩給了她肯定的回答，她心裡就有結果了。

男孩想起上山時女孩說過的話，便問她：「對了，你要說什麼祕密？」

「沒什麼。」

「真的，」男孩認真地說，「說來聽聽。」

「你真是個榆木腦袋。」女孩假裝生他的氣，幾步跑到他前面，但又沒真正甩掉他。

男孩跑上前，本來是想抓她的衣袖，卻穩穩地抓在她手上。女孩沒有掙脫，而是握緊了他。（九）