圖／王幼嘉

誰也料不到最近這幾年，人們的消費模式發生了變化，不怎麼去酒店花錢了，公司也不愛去到酒店開會。酒店的收入銳減，地毯舊了還將就著用，地毯廠的訂單日漸稀少，各項開支卻不見得減少。一年前，苦熬了將近兩年的地毯廠瞎貓撞見死耗子，接到長沙一間大酒店兩百六十萬元的訂單，開足馬力做事。未曾想，工廠這頭剛把貨趕起，那頭酒店的老闆卻出事被捉了。繼任者寧可放棄已經支付的幾十萬預付款，也不要那一批貨。完工的地毯小山一般堆起，在倉庫發霉、腐爛。然後，工廠破產 。

地毯廠剛剛關停時，阿勇跟秀蓮商量，看能不能讓兒子轉回來他們家旁邊的公立小學讀書。秀蓮炸了：你自己生意失敗，卻要兒子承受你的過錯！說什麼也不答應。阿勇只好賣了手錶，給兒子交學費。

朋友們都說阿勇脾氣太好，把秀蓮慣得無法無天。夫妻二人爭執，讓步的向來是阿勇。並不是阿勇沒有脾氣，是阿勇的心智比秀蓮成熟，息事寧人，而且對於秀蓮，他心存感激。秀蓮是本地人，他是一位外省打工仔，秀蓮當年頂著巨大的家庭壓力與他相愛，不管不顧嫁給他──結婚時一窮二白，把出租屋收拾一下做新房……因為眼睛看不見，阿勇憑空多出許多時間思考，浮躁的心慢慢沉寂下來，知道自己必須要跟秀蓮進行一次談話，把事情說透。

可是這一次，還未等阿勇把話說完，秀蓮便打斷他，讓他不必操心兒子學費的事。兒子還有三年才小學畢業，光學費就得十八萬。阿勇心想，除非我死了，才不操心！可這話他說不出口。又聽見秀蓮說，趁著黃金價 高，她把自己的嫁妝拿去賣了。賣了多少錢？阿勇下意識接一句。其實秀蓮的嫁妝，無非是幾只戒指、幾條項鍊、幾只紙一樣薄的手鐲，不值幾個錢。秀蓮不說多少錢，再次跟阿勇強調，兒子學費的事無須他操心。

阿勇在心中嘆了口氣，慢慢向後靠在沙發上，提醒自己不要生氣，千萬不要跟秀蓮發脾氣。在阿勇與秀蓮的關係中，有個扭曲的東西，那就是，秀蓮雖然很愛阿勇，潛意識卻又認為自己比阿勇高級。因為阿勇是從外省來到這邊打工的人，哪怕他已經做了地毯廠的老闆，也還是外地人。

「小學讀完還有初中、初中讀完還有高中、高中讀完還有大學……每一個學年都為那幾萬元學費頭痛，也不是個事。」阿勇說。

秀蓮說：「放心吧，車到山前必有路──醫生不是說了嗎？可能會有奇蹟發生。」

「賣嫁妝的錢用完以後，又怎麼辦呢？靠賣東西應急，不是個辦法，總不能把房子也賣了吧？更何況，我們的房子還有一半是銀行的。」阿勇咬牙堅持，想跟秀蓮把事情擼清爽。

秀蓮狠狠地瞪阿勇一眼，大聲說：「你嗡嗡嗡地說個不停，我頭都快爆炸了。你別鬧了，行不？以後的事情以後再說！」

醫生說阿勇盲得莫名其妙，查不出原因，無從對症下藥。沒準哪天，突然就恢復了，就像發生奇蹟一樣出人意料。阿勇心裡稍稍覺得安慰，對秀蓮說：那我們就等著奇蹟發生吧。可這一等啊，一個月過去了，他還是兩眼一抹黑，啥也看不見。

社工建議阿勇去醫院進行殘疾等級評估、申請殘疾補貼……向專業機構求助，系統學習盲人的生活技巧和生存技能……阿勇說過些日子吧，這些不是很著急。到了這個時候，他還是不願相信自己真的變成了盲人，每日祈禱那該死的奇蹟快點出現。

從醫院回來，一個多月了，他未曾離開過家門半步。秀蓮和兒子想牽他的手去外面散個步什麼的，他也不肯。秀蓮說：你躲在家裡，自己跟自己憋氣，會得抑鬱症的。他說：如果抑鬱症能換回我的視力，那就讓我得抑鬱症好了。秀蓮張嘴想罵他，又不忍心。可摺疊導盲竹被放在入門的鞋櫃上，未曾派上過用場，橙白相間的條紋摺疊在一起，像條巨大但無法游動的小丑魚。誰會在自己的家中用這玩意！

無論有沒有視力，生活都得繼續。阿勇眼睛製造出來的風浪歸於平靜，親戚朋友不再到家裡來探望和安慰，自己的家人，包括阿勇自己，也一點一點地接受他已經失明這一事實。

不是周末的上午，阿勇像往常那樣，自己躺在床上一動也不想動，耳朵聽見客廳牆上的掛鐘滴答滴答響。他早已經醒了，睜大眼睛望向天花板，除去漆黑一團，啥也看不見。天花板是記憶中天花板的樣子，關閉記憶，天花板馬上就被眼前的漆黑擠壓出局。（三）