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精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

厚薄坑幾多滄桑（一一）

嚴筱意

像個意識流手法拍攝的間諜片，整個不成曲調、段落散亂的故事，情節跳動太厲害，先生還沒理出線索、看出端倪，導演已然重踩煞車，停在馬路中了……

然後呢？TBD，預知詳情如何、且待下集分解？

但沒有下集了。

那以後，雙方都有意無意地迴避，都不敢、也不知如何再聯絡了。

過了好幾年，又一次同學會，一群退休老頭們話當年，酒過三巡、八卦盡出。

台灣早已解嚴，什麼話題都百無禁忌。

一個老頭說，當年國科院要資助他去美國讀書，表面上是給獎學金為國培訓人才，實際上是在學校負責監視台灣同學（有沒有叛台親共），畢業後最好找到美國國防工業公司工作當臥底。他沒接受，但是他聽說有些同學簽了，其中就有阿晨。

有一個老頭幽幽說起：「阿晨是我們厚薄坑的傳奇！我比他晚半年到。那些年，幾乎每個台灣留學生都受他幫助過，金錢上的、功課上的、迎新送舊、接機。送機、住宿，甚至結婚離婚、送醫院、接生、看病的，什麼都幫。真是好人哪！也不知他怎麼忙得過來，難怪拖了好久都沒拿到博士。我都比他早畢業。」

「他跟老狗住一起，有人傳他們是同志，我總覺得不像。」

另一個老頭瞇眼回憶，「有人說老狗爸爸當年替長官頂罪，關了幾年後鬱卒而終。前一陣子軍方資料解密，好像長官就是阿晨爸爸。」

八卦好像潘朵拉盒子開啟，每個人口袋裡都有些祕辛，一時間，餐桌上熱鬧滾滾。

傳說老狗被人檢舉通匪、傳說老狗投奔大陸，也有人在巴西看到老狗、

傳說老狗通匪的密告者是阿晨，又說不是阿晨舉報的而是別人、

傳說阿晨因漏報（好幾個同學）而被通緝，又說阿晨回台奔喪，一下機被帶走了。

傳說阿晨死了！（一一）

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