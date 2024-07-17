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你好，合夥人！（一七）

孟悟

皇后呢，開門見山，不拖泥帶水，大聲響亮告訴雅君：「我混得很慘，已經跌到了谷底的谷底。我知道你的處境也不妙，但是只要我們聯手，就能開創我們的世界。想想在奧運，我們輸過一場嗎？奧運決賽也是反敗為勝笑到最後，我從前需要你，現在更需要你。你如果要幫我，就馬上回國，不幫就拜拜，我一輩子也不想跟你見面！」

「我馬上回國！」雅君如彈簧一般，從沙發上彈了起來，對著手機大聲喊道。皇后給她的不是同情和安慰，而是信心和力量，就在那一瞬間激活了她運動員的血液。她冷靜走到梳妝台，坐在鏡前拿起剪刀，「卡擦」幾聲，剪掉了及腰的長髮。

雅君順理成章加入了夢奧廣告公司，成了皇后的合夥人。她跟著皇后出現在五花八門的大型招商活動、國際廣告展銷會……皇后與雅君總是聯袂出場，笑靨如花、自信滿懷，讓人想起當年的王者聯手。客戶滾滾而來，銀子也滾滾而來。

雅君記得一會兒梅花開了、一會兒芒果又掛滿了枝頭，三五個春秋遠去。因為兩位奧運明星的加盟和耕耘，夢奧傳媒成功融資兩億美元，成了全國LED大屏幕媒體的廣告翹楚。這個期間，皇后出力最多、影響最大，持有公司30%的股份，名副其實的大股東，超過了公司的創始人程鴻業。程鴻業家大業大，還有房地產集團，樂意把傳媒總裁的位置讓給皇后。金萊對雅君說：「我知道皇后升級了，如今是意氣風發的廣告女王。」

女王也有苦惱，女王的親友看傳媒公司蓬勃發展，繁華似錦，紛紛想加入。（一七）

奧運 房地產 融資

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