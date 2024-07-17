女孩在背包裡翻了一通，拿著什麼走進廁所。當她出來時，身上已經換好了薄薄的運動裝。她催男孩趕緊起床，陪她去外面晨跑。

男孩順從地起床，在女孩面前穿好衣服，沒有一點扭捏、不好意思，而是大大方方的，就像從來就該如此，連他自己都覺得不可思議。

晨間溫度宜人、空氣清新。起先他們沿著南湖跑，女孩的回頭率很高，不時有路人向男孩投來羨慕的目光。他甜蜜而憂傷地想，到底該感到幸福還是危險？他平時不怎麼運動，剛跑了幾百米，就累得氣喘吁吁，要不是女孩一路鼓勵，他早就打退堂鼓了。但隨著漸漸掌握了呼吸的節奏，他越來越適應慢跑，並從中體會到了簡單的快樂。

後來，路邊的草木越來越高、越來越密，南湖消失不見，腳下的道路也緩緩有了坡度，而且越來越狹窄。直至面前出現陡峭的山路，他們才停下腳步。這一路跑下來，體力雖沒完全消耗殆盡，但男孩雙腿發軟，心跳已快到極限。望著山路，他有點發虛，他希望女孩說：好了，我們回去吧。可女孩正在興頭上，征服的慾望溢於言表。

她滿臉緋紅，指著面前的山：「上去看看吧。」

「為什麼要上去？」

「因為山在這裡。」

「我實在走不動了。」

「這才跑多遠，你太缺乏運動了。走吧，陪我上去。」她拉起男孩的胳膊就走，「上去了，我告訴你一個祕密。」

雖說男孩心不甘情不願的，但還是跟著女孩三步兩停地往上走。女孩已經很遷就他了，他還是覺得快，大約兩三百米的彎曲山路，他們走了半個鐘頭。

山頂是一塊相對開闊的平地，很適合一兩個人駐足眺望。他們靠著石頭大口喘氣。（八）