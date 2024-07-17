圖／王幼嘉

阿勇憑聲音判斷，那些棗紅色牌子被安置在何處，心中頗有些不安，因為他知道，秀蓮是無神論。但只過了一會，心中便又釋然──秀蓮心中無神，膽子卻小，幹不來褻瀆神明的事。

母親又燒一道寺裡求來的平安符，沖水讓阿勇喝下。阿勇誠惶誠恐，像喝下了一大碗希望。

幾天後，阿勇最小的弟弟打電話給母親，說家中沒人給小孩做飯，亂成了一鍋粥。阿勇小弟有一個女兒和一對雙胞胎兒子。父親對阿勇說：你小弟嬌氣，被你媽慣的！母親和父親商量，自己留在廣東照顧阿勇，讓父親回湖南。父親還未回答，阿勇提出反對意見。父親看著阿勇，不知說點什麼才合適。老父親心疼兒子，可同樣心疼老妻，他們中不管誰留下來，生活都不容易。照顧阿勇固然辛苦，可還有更大的困難要面對。阿勇的妻子劉秀蓮，刀子一樣的嘴，說話不留情面，就算阿勇還是老闆時，老人過來探親，也能憋出一肚氣。

阿勇一再堅持，終於說服了父母回湖南老家。

父母剛一離開，阿勇便開始思考，要怎樣說服秀蓮，讓兒子轉回來讀公立小學。兒子現在八歲，早幾年，因為兒子讀書的問題，秀蓮已經鬧騰過一輪。阿勇固然反對兒子讀私立小學，秀蓮的父母兄長也不贊成，可是沒人擰得贏秀蓮這根粗大腿，她瘋子一樣亂發脾氣，非要把兒子送進私立小學不可。那可是每年學費六萬元的「貴族」學校啊，離家還很遠，每天接送都是個大問題。秀蓮自己每個月才幾千元工資。有時阿勇應酬客戶回到家中已是半夜，第二天一大早，開車送兒子上學──宿醉未醒，開車真的很遭罪。還好清晨沒有員警查酒駕！更麻煩的是，有時阿勇在幾十公里外，甚至去到另一個城市做事，眼看到了兒子放學的時間，事情還未談完……無奈之中，又多買一輛汽車給秀蓮，讓她負責接送兒子。幾年前，阿勇與朋友合夥開的地毯廠生意還過得去，咬牙多買輛小車問題不大。

過了很久，阿勇才從秀蓮口中得知，她是參照同事趙公子的做法，才把兒子送去讀私立小學。為何有人叫做「趙公子」？當然是別名，指的是他父母很厲害，他是公子哥兒。那位趙公子，跟秀蓮一樣的工資收入，可人家有一對退休 工資加起來每個月幾萬元的父母。人和人沒法比，趙公子，接近四十歲的人，離了婚，公司老闆給他開多少工資，他的老母親也發給他多少工資。

等一下，阿勇打斷了秀蓮的話問：這麼好的家庭，又有了孩子，怎麼會離婚呢？秀蓮說：你這個土包子，過不下去就離唄，這有啥？趙公子當年在夜場玩樂，與一位在夜場討生活的女子逢場作戲，懷孕了，想想大家年紀也不小，順水推舟，結婚，生下了孩子，把孩子甩給老母親。夫妻二人，仍過醉生夢死的生活，然後，離了──所以有人說，趙公子娶了個不像妻子的妻子，很快妻子變成了前妻。他有一個兒子，又不把兒子當兒子，當成是他的弟弟──之前趙公子做事吊兒郎當，什麼工作都做不長，死皮賴臉伸手向母親要錢。母親與他談條件，如果他能在同一間公司做事超過三個月，雇主給他開多少工資，家裡給他同樣多的錢，而且還全面接管他的兒子，不用他操一點心──阿勇在心裡嘀咕，趙公子家裡錢多得花不完，所以才把孩子送進了私立小學。既然趙公子還能從母親那裡多要一份工資，為何不給自己找份收入高一點的工作呢？阿勇問。

秀蓮說：他那熊樣，吃喝玩樂第一名，工作，只做得來猴子都懂得做的事。他能和我們做同事，還是他老娘託了關係的。若我是老闆，已經辭退過他一百回！阿勇哭笑不得──以秀蓮的智力，怎麼還能與沒出息的富二代攀比，學他把孩子送進私立學校，多麼幼稚！

不用接送兒子，阿勇多了一點時間睡覺、多了一點時間去搞體育活動，隔三差五上健身房，偶爾與朋友相約打籃球，慢慢又讓身體變得健碩起來。

十年前，阿勇還是一位打工仔，過得休閒，熱愛運動，周一至周五下班後上健身房，周末和朋友們相約打籃球。當時，「權遊」大熱，「馬王」那一身肌肉令他羨慕不已，每每半躺著玩遊戲就提醒自己，不可以虛度光陰，該上健身房擼鐵啦……

阿勇他們地毯廠規模不大，二十多個工人的樣子，主要為酒店量身訂做地毯，接到大單就多請幾個臨時工。（二）