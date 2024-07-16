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醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

厚薄坑幾多滄桑（一○）

嚴筱意

如果他不離開，阿晨會結婚嗎？但結了婚，終究還是離了。

阿晨還是阿晨！直到晚上，我們在回旅館的路上，副駕座的先生邀阿晨來洛城玩，「你飛到洛城來，我們再開車一路到舊金山，有好幾個同學在矽谷工作……」

我和女兒在後座，早就累癱了，瞇眼垂頭已然入睡。

忽然，啊！忽然！阿晨腳急踩、手猛拉，煞住車子，帶起一股白煙和橡膠摩擦味。我沒繫安全帶，被那股急煞力量帶著往前衝，頭撞到椅背。

女兒在後座發出尖叫！我一手護住女兒，左右轉頭，奇怪前方並無事故啊？心裡慶幸，還好，後方車不多！還好，不是在高速公路上！

阿晨漲紅著臉，沉默不語，眼神失焦遠方，似乎被魔附身，身體猶存而魂靈全非。

他，竟然無顧後方來車的動向及安全，把車急停在行進中的大馬路上。

先生臉色發白，急急問他：「還好吧？還好吧？要不要我來開？」

很快，一分鐘不到，阿晨就回神過來，啟動車子，一路靜默直接回到旅館。

我們下車，阿晨沒下車，調頭開走，沒有擁抱、沒有再見。

回到旅館，我迫不及待地問：「你們到底說了什麼？」

「不知道啊！好像是說到搭飛機開始，他就開始胡言亂語了：『不能搭飛機、不能用護照，駕照也不行，身分會暴露……有人監視，我一移動，他們就會出手。太複雜、太危險了。不能說、不能說，他們會殺我。』他像唱片跳針般喃喃自語，一下子台灣國科院國安局、一下美國CIA，下一刻又跟大陸有關。他一直用力搖頭，想甩掉夢魘。」

「我覺得他生病了，好像得了人格分裂症。」

我彷彿看到馬路上一輛行駛中的車，忽然中魔般地慌亂起來。（一○）

駕照 矽谷 舊金山

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