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美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

厚薄坑幾多滄桑（九）

嚴筱意

論文課題隔年換來換去，幾次拿他做的研究實驗報告掛自己名字，在期刊發表。阿晨只能忍氣吞聲，畢竟換指導教授又得重頭來。眼看博士遙遙無期，年紀也大了，只好寄履歷找工作，拿了兩個碩士學位將就畢業了。畢竟綠卡要緊，到頭來生活最重要。他說，熬過來了，好歹也算個小中產。

第二天阿晨繼續請假，帶我們去Newport Mansions新港富豪別墅區。我們走在一間間的豪宅博物館裡，看昔日的富貴格局，看著牆上照片裡明星名人香鬢雲髻、杯盞交錯，讚嘆當年美國輝煌盛景，不約而同地想到老狗，以及他當年的房地產致富論。

「老狗？不知道，多年沒聯絡了。」阿晨平靜臉色下閃過一絲陰鬱。

阿晨離婚的事，他不說，我們也不問。

我很好奇當年他和小玲的戀情，怎麼就沒了？

阿晨欲語還休，「都是我的錯。我們的背景差太多，我供不起她要的生活。」

我依稀記得，那段阿晨戛然失聯不再出現，小玲託人傳話也無回音，失魂落魄憤恨難平的日子。明明兩人都有情的，怎麼就不成呢？說到底，是阿晨想太多嗎？一次跳太多步棋，預設太多狀況，徒留兩顆遺憾的心？

後來先生說：「老狗不喜歡小玲，常常分析一大堆兩人的不可能給阿晨聽。兩人分手大概也有老狗的關係在。不過也是，小玲是台南在地人，家底厚，平時吃好用好的，阿晨追她時很辛苦。」

回想那次在紐約的會面，老狗對阿晨的控制欲，對他周遭朋友的強烈排斥。我忽然好奇，老狗為何會離開厚薄坑？（九）

綠卡 博物館 房地產

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