你好，合夥人！（一五）

雅君怎麼可能接受？她愣愣的，沒有一滴眼淚。葬禮結束了，她也沒有哭，認定自己活在噩夢裡，只要夢醒了，一切都是從前的樣子。她對金萊說：「不可能，根本不可能，谷偉那麼年輕，怎麼可能有心臟病 ？肯定是他在跟我開玩笑，他會回來的，一定會回來的。」

金萊聽得心酸淚流，她懇切地說：「你回家吧，爸爸、媽媽天天都在想你，我馬上去美國接你回家。」

「回什麼家？這才是我的家，我不能離開。谷偉如果回家看不到我，他會傷心的，他會到處去找我。我也想出門找他，但是如果我們兩個啊，人找人，會亂的，我必須守在家裡。」

金萊知道雅君病得不輕，不僅憂鬱症 ，還有幻想症。就在金萊冥思苦想怎樣讓雅君回國，雅君乾脆把金萊拉黑了。最後讓金萊無法想通的是，居然是皇后，又是那個皇后，不費吹灰之力就把雅君忽悠回了國。

皇后並不知道雅君的個人不幸，皇后自家都是一攤子難事，攪得她日夜難安。皇后痛下決心，離開老家，離開這群害她的親人，再闖江湖。皇后很快回到廣州，廣州是她的福地，廣州不僅給了她戶籍，還給了她那麼多榮耀和機會。皇后的新合夥人也在廣州，是個靠得住的前奧運 游泳冠軍程鴻業。鴻業退役後在廣告圈混得風生水起，目前正運營戶外LED大屏幕。鴻業曾經跟皇后拍過奧運公益廣告，有一些交情。鴻業實在不想看皇后淪落下去，於是想拉她一把，邀請她合夥。（一五）