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去南湖（六）

羊亭

「這裡叫南湖？」女孩問。

「對啊。我們南湖開發出來還沒幾年，難怪你們不知道。從去年開始，來這裡玩的才突然多起來，旺季住宿根本不夠。後面一大片正在建新房子，明年情況就不一樣了。」

女孩說：「就住這裡吧。」

男孩沒有說話。雖然他們前兩天也曾共處一室，但眼下的情況畢竟不太一樣。

房東說：「那個標間的窗戶正對著湖面，拉開窗簾，就可以看到美麗的湖景。像你們這樣的小情侶，都喜歡那個朝向的房間。這麼好的年紀，就該盡情享受一下南湖的美好時光。」

她拉攏客人的本領真沒得說。男孩本來有點反感這種自賣自誇的推銷方式，但一想到臨窗遠眺，便能飽覽湖光山色，他放下成見，問價錢還有沒有迴旋的餘地。

「一天一百二已經很便宜了，還包括早餐。」她說，「我們這裡畢竟是景區。」

女孩問：「多住幾天呢？」

她說：「住多久都一樣，我們真不缺客人。」

男孩提醒女孩：「我們什麼時候去涼山？」

「要是價格便宜，我們就在南湖玩了。哪裡玩都一樣，還去涼山幹麼？」

他們齊刷刷把目光落向房東。她好像很為難，又有點不耐煩。過了會兒，她說：「算了，看你們是真喜歡南湖，住三天以上的話每天一百。先壓五百，多退少補，怎麼樣？」

女孩點頭同意，爽快地交了錢。男孩心裡很複雜，有幸福、好奇，更有緊張、不解。他不知道女孩是怎麼想的，她信任他，還是喜歡他？（六）

房東

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