你好，合夥人！（一四）

「谷偉是個頂天立地的男人，從沒想過我的奧運 獎金和代言，我的錢全存在父母那裡。」

谷偉和雅君到了美國後，定居在新澤西。谷偉供職一家乒乓俱樂部，收入頗豐。雅君本來計畫到一家大學教跳水，谷偉認為他養家足夠了，雅君不如趁著年輕，到學校讀個碩士專業，把英文練好，以後選擇自己喜歡的領域。雅君在視頻裡對金萊撒狗糧：「谷偉總是為我考慮，從來不讓我出門辛苦。」

「你是命好，找到疼你的老公。你不知道那個皇后，挺著個足球 大的肚皮，還在做馬桶廣告。」

「又是誰在造謠？皇后有三塊奧運金牌，這輩子光是獎金都花不完。廣東給奧運冠軍獎金一貫出手大方，還有房產和各種廣告代言。皇后的代言不是奢侈品就是高檔電器，怎麼可能去賣馬桶？」

「你在美國不知道，皇后光速拉低自己的檔次，找了個人渣老公。那人渣榨乾了皇后的血汗錢，到處貸款 不還錢，成了老賴。昨天我還看了一檔爆笑的綜藝節目，皇后捧著馬桶造型的大碗，一口一口吃蛆。你別說我造謠，我馬上傳視頻給你看。」

看完視頻的雅君，一點也笑不起來，那般聰慧的皇后，怎麼會掉入渣的黑坑？雅君感恩先生，知足每日的幸福。但是太過完美的婚姻，老天爺也會妒忌。那天谷偉跟妻子吻別後，驅車前往乒乓訓練館。他本來還在跟學生示範一個抽殺動作，但學生呆了、傻了，看見乒乓球拍「啪」的一下從他的手上滑落，人跟著就歪在了地上。救護車呼嘯送往醫院，醫生的診斷是心源性猝死。（一四）