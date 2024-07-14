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埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

去南湖（五）

羊亭

天色向晚，人們三三兩兩結伴歸去，不多時就只剩下他們倆。雖然他一直不得要領，女孩仍然耐心細緻地教他，他們的肢體接觸也越來越頻繁。這就不免讓男孩有點想入非非，一個簡單的動作、一個隨意的眼神，似乎也有另一層含義。男孩覺得泳褲的深處在膨脹，水明明越變越涼，他卻渾身燥熱難當。

女孩沒注意到，糾正他腿部動作時，不小心碰到了那慾望的根源。她趕緊縮回手，望著男孩，似笑非笑、似怒非怒。

男孩尷尬死了，這個時候，解釋就是掩飾，最好以別的事把它消解掉。他迅速蹲下身，讓大半個身子沒入水中，並做出划開水要暢游一番的架勢。但他低估了前方水深，整個人一下被淹沒掉。好不容易站起身，他連著打了幾個噴嚏。

「糟糕，昨天晚上你才退燒，今天就下水。不會又感冒吧？」女孩擔心又自責，「我真是，只顧著自己，完全沒想到你。」

「沒事、沒事，只是嗆到水了。」男孩說完，卻不自覺地打了個冷顫。

他們上岸，去換了衣服，簡單吃了些東西，才慢條斯理找住宿的地方。可是一連找了幾家，都說早已客滿。好不容易找到一家，但就剩一個標間了，價格還比別的都貴。

男孩對女孩說：「要不去小鎮看看，離這兒也不遠。」

「鎮上都一樣，現在不比平時，這兩個月可是我們南湖的旺季。」房東是個中年婦女，神情驕傲，好像覺得自己的一家之言沒什麼說服力，又補充道：「不過你們也可以去鎮上看看。」（五）

房東

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