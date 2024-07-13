厚薄坑幾多滄桑（七）

阿晨提議：「妳要不要考慮讀紐約理工？城區部就在曼哈頓中央公園 旁，他們的電腦系滿好的。因為曼哈頓有很多上班族，所以他們的課多開在晚上，入學申請也沒那麼嚴格。我們有幾個同學的太太都到那裡修電腦課，畢業後也很好找工作、拿身分。我去問問看，他們今天可能還開門。如果妳拿到入學許可，那跟那些太太們一起有伴，功課上也可互相照應。」

就這樣，我糊里糊塗地拿到紐約理工入學許可，過了年就搬到紐約，開始上學。

紐約理工城區部在中央公園南廁、哥倫布圓環邊，離洛克斐勒廣場很近。當了紐約客，我有空時也會逛到廣場，去看那美麗的櫥窗裡面買不起的人間天堂，藉著視覺的饗宴讓孤單壓力大的生活，得到一些精神慰藉。

有一天讀到說明才知道，金色雕像是希臘神祇普羅米修斯。傳說，普羅米修斯有一天動了惻隱之心，偷了火種送給人類，被他的父親宙斯處罰，釘在高山上的荒原，日日被老鷹啄食肝臟。不是吧！這麼漂亮的神，心地這麼善良，怎麼會受到這種殘酷的處罰？這怎麼跟中國神話裡，善有善報的那種，土地公、觀世音在人間行善，最後升天當菩薩的因果，差這麼遠？希臘神話的概念，讓人無法心領神會。

半年後，先生受訓結束返台。隔年我拿到碩士學位，也回台灣工作生根了。

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幾年以後，在先生的大學同學會，大家聊著沒來的同學的種種八卦。

「畢業後，阿晨考進國家研究院，老狗沒考上。後來老狗拿來史蒂芬理工的資料，說留在小島沒前途只會死，堅持阿晨一定得出國。」（七）