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想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

你好，合夥人！（一三）

孟悟

皇后和雅君從來就不是朋友，但她們是最好的合夥人。兩人退出跳水江湖的時候，皇后以為這輩子再也不可能與雅君相遇。雅君呢？自從找到了如意郎君，從今執子之手，與子偕老，從沒指望再見皇后。

雅君早跟隨丈夫去了美國。丈夫谷偉是雅君的粉絲，他們在廣州的奧運慶功宴上相識，谷偉是宴會工作人員。谷偉生在廣州，曾是乒乓球國手，拿過世界冠軍，因傷未能入選奧運，名氣遠不如雅君。谷偉雖然是運動員，但是喜愛文學和音樂，身上自帶濃郁的書卷氣息，他儒雅穩重、溫和謙讓，對雅君體貼入微，讓雅君感受到人間的美好和真誠。真誠的谷偉，在來年雅君生日送了一束玫瑰，花上放了一張卡片，卡片上一行瀟灑靈動的手書：「見君愛君雅，雅詞為君題，結髮為夫妻，今生永相依。」雅君讀完就哭了。雅君、雅君，亞軍、亞軍，她煩惱過自己的名字，何曾知道自己的名字會融入詩詞中，瀰漫出溫柔的光、浪漫的花香。

谷偉喜歡雅君留長髮，雅君於是讓長髮及腰。帶著一臉的花光明媚，雅君告訴金萊：「跳水運動員長年泡在水裡，頭髮都泡黃了，我退役前從不留長髮。」

金萊說：「你是要長髮，還是要金牌？」

「金牌算什麼！亞軍又如何？如果早點遇見他，早就退了。同皇后再拚奧運，純粹浪費時間。」

「怎麼可能浪費時間？你收穫了一金一銀，是浪費時間？」

「如果那四年跟谷偉在一起多好。」

「陷入愛情的小女人，別忘了你是個小富婆。」（一三）

奧運

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人人都有仙女魂 倪瑞宏只是比較用力活出這一面而已

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