我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

去南湖（四）

羊亭

「去吧、去吧。」女孩直勾勾望著他。

他無法抗拒她的眼神、她的聲音。他們寄存好行李，去小賣部買了泳衣。望著女孩手裡花花綠綠的物件，好像已經看到她白皙修長的身姿，他不好意思地撇開臉。

穿好泳褲，他半天不敢出來，直到女孩敲門催促，他才扭扭捏捏極不自然地站在陽光下。女孩的泳衣並不暴露，加上她胸小、臀部緊實，即便鎖骨性感、肚臍很淺，但和一般的比基尼女郎相比，卻更顯大方得體。男孩跟她離得很近，連她腿上的汗毛也看得特別分明，倒沒有絲毫的生理反應。

他們迫切地下到水裡。水溫適中。人們戲水的方式各不相同，小孩子胡亂撲騰、年輕人大多狗刨，上了年紀的胖子不必費勁，隨便一躺，也能像個氣球輕鬆浮在水面。更多的還是往水裡或蹲或坐，捲起陣陣浪花。女孩仰泳和蛙泳都不在話下，甚至還能潛入水底，將近一分鐘，才上來換口氣，然後一個優美的姿勢，再次躍進水裡。她生得端莊，身材曼妙，水性又極好，簡直就是美人魚，引來一群小年輕艷羨的目光，這讓男孩的虛榮心得到了小小滿足。然而他長在水邊，卻完全是個旱鴨子，而且他膽子很小，這會兒只能和一群女人、小孩在淺灘拍拍水花。

女孩突然從水裡冒出來，不由分說地要教他游泳。他很努力，不停告誡自己要放鬆，可手腳卻出奇笨拙，也始終無法克服對水的恐懼。（四）

氣球

上一則

人人都有仙女魂 倪瑞宏只是比較用力活出這一面而已

下一則

洛杉磯馬拉松追星記

延伸閱讀

巴黎奧運港獲33入場券 張家朗拚衛冕 何詩蓓奪金不是夢

巴黎奧運港獲33入場券 張家朗拚衛冕 何詩蓓奪金不是夢
黃子佼涉性侵企業家二代 北檢傳喚到庭偵訊

黃子佼涉性侵企業家二代 北檢傳喚到庭偵訊
被控妨害性自主 賀軍翔:沒做不禮貌行為

被控妨害性自主 賀軍翔:沒做不禮貌行為
CHANEL 眼鏡時尚 可帥可文青

CHANEL 眼鏡時尚 可帥可文青

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24

當年高考很低調

2024-07-09 02:00
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17
圖為7月2日，溫哥華女皇劇院廣場前擠滿了人潮觀看北一女樂儀旗隊表演，她們精湛的耍槍招式屢屢贏得熱烈掌聲。（中央社）

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

2024-07-07 17:53

尋婚記

2024-07-10 02:00

好事多磨

2024-07-09 02:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷