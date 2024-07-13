「去吧、去吧。」女孩直勾勾望著他。

他無法抗拒她的眼神、她的聲音。他們寄存好行李，去小賣部買了泳衣。望著女孩手裡花花綠綠的物件，好像已經看到她白皙修長的身姿，他不好意思地撇開臉。

穿好泳褲，他半天不敢出來，直到女孩敲門催促，他才扭扭捏捏極不自然地站在陽光下。女孩的泳衣並不暴露，加上她胸小、臀部緊實，即便鎖骨性感、肚臍很淺，但和一般的比基尼女郎相比，卻更顯大方得體。男孩跟她離得很近，連她腿上的汗毛也看得特別分明，倒沒有絲毫的生理反應。

他們迫切地下到水裡。水溫適中。人們戲水的方式各不相同，小孩子胡亂撲騰、年輕人大多狗刨，上了年紀的胖子不必費勁，隨便一躺，也能像個氣球 輕鬆浮在水面。更多的還是往水裡或蹲或坐，捲起陣陣浪花。女孩仰泳和蛙泳都不在話下，甚至還能潛入水底，將近一分鐘，才上來換口氣，然後一個優美的姿勢，再次躍進水裡。她生得端莊，身材曼妙，水性又極好，簡直就是美人魚，引來一群小年輕艷羨的目光，這讓男孩的虛榮心得到了小小滿足。然而他長在水邊，卻完全是個旱鴨子，而且他膽子很小，這會兒只能和一群女人、小孩在淺灘拍拍水花。

女孩突然從水裡冒出來，不由分說地要教他游泳。他很努力，不停告誡自己要放鬆，可手腳卻出奇笨拙，也始終無法克服對水的恐懼。（四）