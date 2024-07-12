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拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

厚薄坑幾多滄桑（六）

嚴筱意

抽油煙機聲音轟轟轟，阿晨沒聽到阿狗的話。

我是客人，我忍著不回嘴。

先生把桌子由靠牆邊移出來，桌腳在破裂的地板上拖得嘩啦啦響，蓋住空氣中隨時可以點爆的氛圍。我把那些顏色、式樣雜陳，不知從哪裡撿來的椅子，由桌子邊拉開，每張餐椅看起來都很有歷史。有一張椅子的藤面已經破到像馬桶孔，真不能坐了。老狗從牆邊拿了塊木板放上面，手一擺，挑釁的眼神看我怎麼坐。

先生搖一搖那張椅子，四腳木質看來還沒壞，應該撐得住。就問老狗要工具箱，拿個螺絲起子，把搖動的四腳螺絲先上緊，再把木板四角鑽個洞，鎖在馬桶孔的框架上。另外幾張椅子也都上緊螺絲，整修一下，這樣應該可以再用一陣子。

這時的我，如同脫竅的靈魂一樣，看著煎蛋的阿晨、鎖螺絲的先生、撇嘴清理滿溢垃圾袋的老狗，還有藏在牆縫露出觸鬚的蟑螂。原來，沒有訪客的日子，這些好朋友們，每天忙功課、做實驗、當助教，跟指導教授做研究專題、準備博士論文資格考試。除了和自己的英文奮鬥，還要跟英文好很多的印度學生，競爭下學期的獎學金、博士資格名額。

什麼桌子、椅子、筷子、面子，都是不需要的棄子。

在這樣生活條件匱乏，課業的競爭、財務的壓力下，阿晨還可以為了台灣同學，撥空跟惡房東打官司？為了招待我們，還把他的伙食費全都拿來請客？接下來他要如何節衣縮食過日子？我沒法想像，不敢問，慚愧不已卻沒法還他錢，知道只會更傷他自尊。

飯後，大家坐下喝咖啡，我說：「既然來了，我想讀個碩士。」（六）

咖啡 印度 房東

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竺可楨，有了他，中國才有地理學和氣象學（上）

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