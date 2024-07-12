你好，合夥人！（一二）

女王越往前走，越發如履薄冰。她自己都不敢相信，所有的奧運 獎金都化成了一江春水。她還賣掉了廣州郊外的一套別墅，那是她奧運奪冠時，房產公司贈送的禮物。為了生存，她只能靠上綜藝節目，那種搞怪的綜藝節目，穿上尖尖的高跟鞋比賽跑步，跑輸了，被人拍一臉的蛋糕。還有過分的，套上殭屍的衣服跳水，在空中翻騰，上了岸，還要做殭屍跳。有家媒體報導了：跳水皇后為了錢，毫無底線裝神弄鬼。

皇后崩潰了，她哭著告訴記者：「這麼多人要領工資，我不能打白條，我只能犧牲自己。」

皇后痛定思痛，準備關掉公司。浩大第一個跳出來反對，他說創業最初三年虧本很正常。梅梅說，關門就是是毀掉一群人；父母也是滿臉陰雲對她搖頭。皇后欲哭無淚，進退兩難。她在深夜裡從噩夢中驚醒，在夢裡，她被一群人逼上了懸崖，懸崖下湧動著一群毒蛇。逼她的全是她的親人，他們命令她以跳水的姿態跳下去。她醒來後一陣惡心嘔吐，第二天去醫院，原來懷孕了。

皇后決定把董事長大權交給浩大，她知道他對錢和權都無比渴望，他要怎麼折騰，就讓他去折騰吧。他打著她跳水女皇的招牌在外面拉業務，成也好、敗也好，都是皇后的名字，皇后不可能在家安心養胎，挺著個大肚子也得幫老公站台。

到了年底，孩子出來了，是個白白嫩嫩的兒子。兒子很乖，常對皇后展開天使般的微笑，把她的心都融化了。如果公司上了正軌，皇后願意在家當賢妻良母，但是工人討要工資維權上了電視。

皇后血本無歸、走投無路的時候，有人願意拉她一把，對方與她合作有個條件，需要雅君出場幫忙。（一二）