夏日來扮戲（全文完）

一個月後接到他的電話，說已經順利開到大學城。

「你的火鳥真棒，一點也沒有給我麻煩。我也對它非常溫柔，慢慢開，一天開不超過六小時。」阿黛想到傑夫那種安閒定靜的個性，感到很欣慰，也有點捨不得，以後何時能再見到。

「火鳥是你的。好好保重──你和火鳥互相照顧啊！」阿黛說。果真是劇終人散。

克里佛也來電話，說他冬天要回夏威夷 大學去讀心理學了，這是跟他爸爸交換的條件。「我爹就是一個梅菲斯特，你懂我的意思吧？為了能回去找淳子──我的海倫，只好跟他交換條件，讀一個心理學博士，以後繼承他的事業。」

阿黛感動莫名，「親愛的浮士德，我手指交叉祝福你跟你的海倫重逢，從此過上幸福日子！」

多年後，阿黛終究放棄了戲劇，輾轉搬遷，最後在紐約安頓下來，成為房屋仲介。房市行情好的那幾年，她就像陀螺轉個不停，結結實實賺了一筆。結了婚，又離婚了，半生過去，簡直像一場演壞了的戲。從臉書上看到傑夫在印度 新德里的大學裡教戲劇，也編導具有佛教意味的舞台劇 《新千禧年的摩訶婆羅多》，巡迴到歐洲公演。看到這個劇目，阿黛不禁會心一笑。

克里佛學成後回到家鄉，接手父親的診所。照片上長髮剪去、鬍子刮淨，戴著金絲眼鏡，一派專業模樣，婚姻欄倒沒標示是否跟淳子牽手相偕。

阿黛回顧多年前跟這兩人的因緣際會，夏天一起扮戲的呆萌相。後來他倆各自在事業上戮力向前，大概早忘了這個小演出，惟獨阿黛沒忘，因為彼時她意氣風發，凡事不多想，只是理所當然。（全文完）