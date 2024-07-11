你好，合夥人！（一一）

因為愛情，退役後的雅君婉拒了京城一所大學的橄欖枝，跟隨戀人去了廣州的校園。

皇后縱然還有野心，但也只能認命。雅君一退，她找不到理想搭檔，失去競爭力。時光匆忙，四個春秋遠去，皇后準備進軍商圈，她雄心勃勃，計畫創建自己名字的體育品牌，夢想當女版的李寧。

雅君讀完大學就結婚，跟隨丈夫去了美國。皇后意氣風發，最初計畫在廣州發展，但是梅梅把她忽悠回了老家。梅梅有她的理由：廣州資本雄厚、經濟發達，投資 環境好，但是人才太多、競爭太大，想要冒頭太難，不如回老家折騰。

梅梅還說：「回了老家，就跟親人在一起了。」就是這句話，把皇后感動得熱淚漣漣。

她們先是拉到了十萬套高級泳衣的訂單，第一步成功了，計畫投資辦廠。那時候梅梅給她介紹了一個來自新加坡 的商人吳浩大，是梅梅家的遠方親戚，讓皇后事業、婚姻兩不誤。浩大長得魁梧粗壯，透著威武陽剛之氣，做事風風火火。浩大甜言蜜語，把感情單純的皇后哄得雲裡霧裡，半年後就跟他走進婚姻的殿堂。

沒多久，梅梅又鼓搗她跟人合資搞起了水上公園，計畫舉辦大型的表演，邀請國家跳水隊和花式游泳隊來表演。各種項目五彩繽紛，但是每走一步都需要銀子鋪路。皇后砸進去了百萬、千萬，沒有一個項目賺錢。皇后心慌了，又不敢停下來，因為她是一棵大樹，她的哥哥、侄兒、父母都進了她的公司，一家人都指望著她給眾人一片綠蔭。她是總裁、丈夫浩大是副總裁、梅梅是總經理，梅梅和丈夫總喜歡給她戴高帽子：「你從前是皇后，現在是女王。」（一一）