克里佛接口道：「歡迎大家留下來，跟我們一起喝啤酒討論。另外，請慷慨支持，每位觀眾十元，多多益善！」阿黛趕忙拿著錢盒子跳到門口，向每個離開的觀眾收錢。那幾個華人 同學似乎急於離開，最早擠到門邊。

阿黛笑臉相迎，一邊說：「謝謝觀賞！朋友價八元就好──抱歉，沒有零錢找！」

他們一個個板著臉，丟下十元就跑了。她想，這是他們第一次看小劇場，大概也是最後一次。

飾演海倫的茱蒂絲也將離去。阿黛迎上去招呼：「Great show──演得好！你怎麼會……？」她臉紅了，這是她第一次跟系上的明星說話，結巴趕上了她。茱蒂絲微笑了，「你問我為什麼會演這齣戲是嗎？」她溫柔說著體己話似的，令阿黛迷醉。「老實說，我一直想突破裸體禁忌，剛好有這個機會──效果還行嗎？」

阿黛忙不迭地點頭說：「棒極了，你全身都美……」

茱蒂絲咯咯笑了，揮手要離開，又回頭補一句：「你是阿黛吧？我在系上常看到你，他們都說你很認真──秋季來加入我的畢業公演吧！」

阿黛驚喜地說不出話來，只是猛點頭。茱蒂絲早走遠了。

●

暑假快結束時，阿黛接到傑夫的電話，問她願不願意把車子賣給他，出價四百美元。他要去新墨西哥州 讀博士了，因為這場演出，有個大學給了他全額獎學金。

「你確定這輛老車能撐一千哩路？」阿黛第一個反應是不保險 ，十幾年的老車，從來沒維修過。

「賭一賭吧，」傑夫說，「開得到的話，這個博士肯定能讀成！」聽他說出這麼斬釘截鐵的話，阿黛毫不猶豫把車子讓給他了。（八）