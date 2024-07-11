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去南湖（二）

羊亭
圖／薛慧瑩
圖／薛慧瑩

總有一天，你會真的連自己是誰都不知道。到那時，該悲觀還是慶幸？

街邊店鋪音響開得很大，都是些毫無品質、濫情露骨的歌。這些年，藥店比飯店多、做理療的比理髮的多，足以看出人的心態變化。藥店外面，還貼滿各種促銷廣告，店員也喜歡講「買二送一」的鬼話。大家不再忌諱，不但心甘情願掏錢，還覺得撿了好大的便宜。你這才想起忘了帶藥。

你匆匆趕回去，裝好藥，又帶上便利貼和簽字筆，你覺得應該用得上。

因為是午後，汽車站人很少。你告訴售票員，要一張去南湖的票。她打了個哈欠，說什麼南湖，這裡沒有車到南湖。怎麼會沒有？你拿出便利貼給她看。

她看了看便利貼，又上下打量你，有點憐憫你似的，還有點不耐煩。她說：「你是要去梓州，還是梓川？」

那個字寫得太潦草了，確實不好判斷，而你什麼也記不起來。你問：「不一樣嗎？」

「當然不一樣，一個朝南、一個往北，方位都不一樣。」

「哪個朝南？」

「當然是梓州。」

「那南湖想必就在梓州？」

「這我就不知道了。」

你要了張去梓州的票。月台上乘客寥寥，他們像沒睡醒一樣，一個個面目模糊。看來雨未必真能把一切沖刷乾淨，空氣裡仍有不少雜物。

沒一會兒出了城，中巴車開始在寬闊的公路上飛馳。公路兩邊，是平原一望無垠的稻田。田間小路縱橫交錯，偶有綠樹和芭茅點綴。稻子已經抽穗，青蔥中透出淡淡淺黃，風起時，如波濤翻滾。要是只晃眼一望，還真像大片湖泊。你感覺要不了多久，南湖就將呈現在眼前。

即便記憶空洞，一路上你仍充滿期待，對窗外的物事感到好奇。你更好奇的是，當身臨南湖，究竟會發生什麼。

大約過了半個鐘頭，車子駛入小城。一江水穿城而過，見其氣勢，就可以想見它的源頭有多洶湧。小城到處都在修路、建樓，半空中灰塵撲撲。它原初的模樣，也許你曾經領見過，就像夢裡的那個聲音，那個年輕女人。生活裡滿是謎團，或者說，生活本身就是個謎，不過你離它越來越近了，大可以免去無謂的回想。

車子走走停停，好半天才進站，剛剛停穩，你就迫不及待地奪門而出。你大步來到站外，前後一陣張望，路邊沒有黃桷樹，銀杏倒是一棵挨著一棵。不應該啊！你回頭確認，車站上方，明明白白是「梓州汽車客運站」幾個字。你問旁邊的老頭，梓州是不是還有其他車站。

老人說：「梓州就這麼一個車站。」

「以前這裡有黃桷樹嗎？」你朝前方指了指。

老人搖頭：「以前有白蠟樹，泡桐樹，就是沒有黃桷樹。」

他剛要走，你又問：「二十八路公交總該在這裡等吧？」

他白了你一眼，「我們梓州是個小地方，公交還沒排到二十八路。」

你一下就洩了氣。難道來錯地方了？你要去的不是梓州，而是梓川？你又拿出便利貼，這會兒再看，那個字確實更像「川」。可是來都來了，你不打算放棄，你還想問問別的，但老頭已經走遠。

你向路人打探，附近有沒有個南湖，或者叫南湖的地方。他們都非常肯定地說，梓州沒有南湖，不但沒有南湖，也沒有其他的大湖。你只能悻悻地打道回府。

車上，你既無聊又迷茫，還有些失落，好像明明抓住了什麼，轉瞬之間，就從指尖悄然溜走。你靠著椅子，透過車窗看天空漸漸變得蔚藍、高遠。你閉上眼，很快就睡著了。

那個聲音再次響起。她說：「你怎麼會連南湖在哪兒都忘了？」

你心虛地說：「難道真得老年癡呆了？」

「老年癡呆也不該忘了南湖。」她的聲音越來越近，也越來越大，「你可以忘記我、忘記你自己，但不該忘記南湖。」

這是什麼邏輯？要是連自己都徹底忘了，記住南湖還有什麼意義？

她接著說：「別喪氣，我會幫你的。至於最終你能記起多少，就全憑你的意志了。」

「好吧，那現在怎麼辦？」

「閉上眼睛，深呼吸、放鬆。什麼都不要想，好好睡上一覺，等著思緒和記憶來找你。」

你聽信了她的話，屈從地從一個虛空沉入另一個虛空，身體立刻輕盈無比，像隨風起落的羽毛。過了一會兒，你覺得身體開始消散，最後完全化為無形。你感到從未有過的舒緩，並被無盡光芒所包容。

太亮了。你說。於是光芒漸漸散去，視野所及，是無窮無盡的碧綠。當更接近了些，你才看清是一大片湖，水面清波粼粼，不時有鳥群飛掠而過。

湖邊草木繁茂，蟬鳴此起彼落。緊鄰的小路上，有人散步、有人慢跑，還有人懶洋洋踩著單車。兩個年輕人格外受矚目，他們二十出頭，著運動裝、背雙肩包，一路上有說有笑，很陽光，也很有活力。（二）

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