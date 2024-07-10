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怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

夏日來扮戲（七）

李元滋

漸漸看出他臉上呆滯癡傻，眼睛失焦，像生命從內裡被抽走似的。這是一副失去靈魂後剩下的臭皮囊。中古僧侶誦經的聲音傳來，陣陣如波濤，哀苦無告。

海倫疾步進場，臉上脂粉疲憊，唇間叼了根菸，一邊草率將頭髮挽起，歪斜綁一個髻，身上仍是那件月白色的長袍，但顯髒、顯舊。襟子大開，露出裡面低胸的粉色內衣。她溺愛地摟摟浮士德，舉起手裡一只碗，在他眼前晃一晃。他的眼光浮動了，臉上露出貪吃狀。她便用湯匙一口一口餵他吃碗中的稠粥，不一會吃完了。浮士德鬍子上沾滿了流下的粥漬，憤怒地舉手踢足，似乎抗議吃不夠。

海倫無動於衷地抽完那支菸，轉身嘆息：「受不了，今天真得離開了。儘管回到特洛伊城，我會被人嘲笑是破鞋，至少還是資深美女，總比在這裡當老頭的傭人強！」她厭倦地把菸屁股隨地彈走，邊朝空中吆喝：「喂，梅菲斯特，你死到哪去了？還不帶我回希臘老家！」

舞台上，只剩下老邁癡呆的浮士德，咿咿嗚嗚地咕噥什麼：「海……梅菲……」燈光漸次暗去，古提琴演奏起巴哈的〈馬太受難曲〉主調，低徊婉轉……

觀眾席燈亮了。觀眾如大夢初醒，紛紛伸腰直腿，拍手喝采。須臾，傑夫和克里佛率領所有的參加同仁，包括樂師和阿黛，一起鞠躬如儀。傑夫直面觀眾說道：「我們今天的演出質疑浮士德的本質動機。或許不是那種在形而上方面貪得無厭的巨人，他只是一個缺愛的老學究。他的發展不均衡，主要集中在這裡──」傑夫指指自己的腦袋，然後想起什麼，轉身去指身旁克里佛的腦袋，「而不是這裡──」指指他的胯下。觀眾鬨笑起來。（七）

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