圖／薛慧瑩

去南湖

從成都到梓州

出車站，黃桷樹邊

換乘二十八路

坐七站下車

過橋，右轉

沿小河行五分鐘

望著冰箱上的便利貼，你發了會兒呆。字跡潦草，陌生中透著熟悉。你困惑地環顧屋內，陳設簡單、氣息靜謐，一切都指向你是一人獨居。是什麼時候寫的？你完全沒有印象。你仔細打量著便利貼，正方形、明黃色，「去南湖」幾個字下面，還刻意畫了兩條線。既然被如此著重強調，去南湖，想必是件要緊的事。可是南湖在哪裡？為什麼要去南湖？你絲毫想不起來。

南湖、南湖……你喃喃低語。舌尖抵住上齒，氣流衝破鼻腔，不必發力，從肺部輕輕一呼，聲帶震顫，它們便脫口而出了。你如此再三，試圖喚醒沉睡的記憶。從字面上不難理解，它是一汪大湖，離一個叫梓州的地方不遠，應該在南邊。你閉上雙眼，黑暗裡閃現蘆葦、漁船、圍欄、棧道，就是沒有湖的意象。你徒勞地睜開眼睛，心想，也可能只是個地名。

你來到窗前，外面無聲地下著小雨。這樣的雨不知下了多久，還要下多久，你記得一直在下。下雨，無疑是記憶中的一件事。雨霧中，樓群模糊，車輛和行道樹也很模糊，像一幅印象派的畫。你瞇縫著眼，退後兩步，不刻意去看，它們反倒更真實了些。眼下的一切是真是假，你完全沒有把握。彷彿沉迷於一個悠長繁複的夢境太久，醒來後，竟分不清夢與現實，記憶與認知都陷入真空。你是誰？你身在何處？接下來該做點什麼？這些無聊又玄妙的問題，最近卻總困擾著你。然而越希望想起點什麼、想明白點什麼，就越感到腦中空白、渾身乏力，於是你到沙發上坐下。無意中看到茶几上放著個塑膠袋，赫然印著「第二人民醫院」。你打開袋子，有一包散裝藥、一瓶奧拉西坦、一盒卡巴拉汀，還有張明黃色的便籤紙，和冰箱上的便利貼筆跡一樣──每日兩次，藥不能停。你從頭到尾研究了一遍藥物說明書，情緒漸漸變得頹喪，無一例外，全是治療記憶衰退、智能障礙或阿茲海默病的。

每日兩次，藥不能停。突然之間，那幾個字不再靜默，而是開始跳躍、發出響動。起初還不明顯，嚶嚶嗡嗡，微如低語，後來逐漸清晰，繼而宏大，像個喇叭在你耳邊嘯叫。你捂住耳朵，深埋著頭，但絲毫不起作用，它們已經鑽進你的大腦、骨頭、經脈。你倒了杯水，按說明服下，過了好久，餘音還在耳邊迴旋。

不知不覺中，你居然睡著了。可是被紛亂的夢境糾纏，睡眠也就成了一種負擔。夢裡一直有人在急切地呼喊你，那個名字真的屬於你嗎？你不確定。你努力尋找聲音的來源，你知道，聲音背後的那個人也在尋找你。你們在無限接近，又在無限疏離。是個女人，應該還很年輕，聲音靈動而有活力。

「你是誰？」你朝向一片虛無問。

「又來了，」她帶著一絲抱怨，「跟你說無數次了，還是記不住。」

「我也不知道怎麼回事，最近好多事都想不起來。」

「那你可要注意，別得老年癡呆了。」

「怎麼可能，我還不到四十。」你想起茶几上那些藥，想起什麼都要靠便利貼提醒，突然沒那麼有底氣了。

「怎麼沒去南湖？」她質問道，「要是你真不記得我了，為什麼不去一趟南湖？」

又是南湖。南湖到底意味著什麼？恍恍惚惚中，你好像看到一個女人，正站在水邊向你揮手。水面平靜如鑑，女人身姿綽約。你們兩兩相望，她的面容卻很模糊。你努力想要看得更清楚、更真切些，但那場景突然煙消雲散，一切又歸於虛無。

你不解地問：「為什麼要去？」

「去了不就知道了。」

你莫名其妙地從床上醒來，可你記得明明是在沙發上睡著的。懶得去深究了，反正都是枉然。不知是這一覺養足了精神，還是藥物起了療效，這會兒你覺得神清氣爽、精力充沛。外面天光敞亮，你以為是清晨，但看了看時間，居然剛過中午。

推開窗戶。雨已經停了，你還以為它會下個沒完沒了。雨後的城市清奇、安靜，街道上濕漉漉的，車和行人猶如穿行水中。

你撕掉冰箱上的便利貼，小心地揣進兜裡。既然單靠回憶和想像沒有結果，何不跟隨夢境指引，即刻上路，去探尋南湖的所在？

沒有絲毫猶疑，你逕直出門，進電梯、下樓，行至社區大門外，你才自問這麼一往無前是不是太貿然了。你放慢腳步，心想這趟旅程是否真有意義，但你沒有停下來。你心裡只想著南湖。你拿出便利貼，又看了一遍，寫得夠清楚了，照此前去，想必不會有什麼差錯。再往前走，你心裡開始沒底，似乎還缺點什麼。可到底缺什麼，大腦不給你答案，越想越感到沮喪。（一）