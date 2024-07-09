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洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

藍色嬰兒（全文完）

南希

主任走了，詹姆斯的表情凝重神祕，眼睛盯著天花板上的吊燈，似乎明白在空氣中飄過的幾個字：

媽媽跑了……

7

回家路上艷陽高照，它乘著風與詹姆斯嬉戲，折射進車內的光線，照在詹姆斯的小手上。他很驚訝，把手指沿著那金黃色慢慢挺進，凝住不動。陽光下詹姆斯漸漸覺得手指開始溫暖起來，他笑了。

妻子打破車內的沉悶空氣說：我們當寄養父母十一個月了，我們會這麼快就丟下詹姆斯，忘記他，好像他沒有來過一樣嗎？說著，她的聲音突然哽住，兩隻手在半空中艱難地比劃著，眼睛裡閃爍著一種炙灼而恍惚的光，「你覺得他們，會把他，把他判給誰呢？」我妻子說，我希望他未來的家庭能溫柔地對待他。你瞧，到現在為止，他一直是家裡的小皇帝、後院的主人。而我們一直在他身邊修復他的傷口、撫慰他的情緒。但是以後，情況就不一定了……

妻子又說：現在寄養合約日期還沒有到，他的母親就失蹤了。我們跟詹姆斯這麼熟了，我們收養他吧，做他的撫養人吧！

接下來，我們要帶著詹姆斯，和他的父母各自的律師見面，然後去社安局、律師樓和公證處辦手續，要去很多機構。我甚至想到那之後，等辦完了收養手續之後，又一個探視日的早晨來臨了，一個露珠閃光、小鳥唱歌的春天早晨，妻子再也不用爬起來大聲說：「我們去探視室吧，帶上詹姆斯的小藍被子！」我們會坐上車，帶上狗，一家人隨便去哪裡；我的車很小，但在詹姆斯是整個生存世界的中心。（全文完）

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林先生

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