厚薄坑幾多滄桑（三）

圖／王幼嘉

「我說啊，這個史蒂芬真屌！他買下這塊地，開始畫方格街道圖、規劃了碼頭、河邊度假區。為了吸引紐約客過來度假，他於1811年10月11日，首度引進世界第一艘商用蒸汽船來回曼哈頓 。這年頭，凡事都要有遠見、搶頭香才能賺大錢。史蒂芬的市政規劃還留了工廠區，找來麥斯威爾咖啡、立頓茶廠、Hostess杯子蛋糕、Wonder麵包全美知名的品牌在此設廠。光是市政稅收就收飽飽的，這老小子真有生意頭腦。」

老狗果真記憶力了得、口才了得，這段歷史說得口沫橫飛，不打頓號。

「其實我們這些台灣學生，最他媽的該感謝的是史蒂芬的兒子愛德文。他承接美國軍方鑄鐵船艦的工程，培養了大量的工程人員，這也奠定了後來史蒂芬理工學院的基礎。小史蒂芬於1868年逝世，留下一筆錢指定要創辦一間以機械工程為主的學校。1870年史蒂芬理工正式成立，為當時全美四大學院之一，也是唯一以機械工程為主的學院。現任的教務主任對我們台灣來的學生非常欣賞，當然啦，我們這些台灣同學天天K書，底子好，又不爭不鬧，不搞什麼運動，所以他們廣發I-20和獎助學金給台灣理工科學生，我們工學院的同學尤其受青睞。」

我想像著當時厚薄坑的街況，有廠商投資，工作機會多，市況自然好，應該跟曼哈頓一樣是天堂。

冷冽空氣中，好像只有我怕冷，口中哈著熱氣、搓著雙手，先生和阿晨一左一右護我擋風。我們聽著老狗蓋天蓋地，一路走到洛克斐勒廣場。我看燈、看人、看櫥窗，看溜冰刀的風帶起雪花撲在風中，多美好的繁華啊！

阿晨一路忙著找各種好角度幫我們照相，留下永恆的剎那。離開洛克斐勒廣場，我們又往南走回四十二街附近，到一家據說是很有名的餐廳，吃了一頓牛排大餐。在阿晨的鼓勵下，我還點了一客蘋果派加一球冰淇淋。結帳時先生要幫忙分攤，但阿晨堅持他一人請客。老狗嘴角微撇盯著我看，眼神的不快如劍光。不懂事的我坐著不動，理所當然讓阿晨付錢。後來我才知道，那一餐，吃掉一般留學生 幾個月的伙食費。

再後來，我也成了小紐約通，才知道四十二街的餐廳專宰觀光客肥羊，又貴又不好吃，一般留學生絕對不會去那裡。但是阿晨，總把最好的給朋友。

夜深了，我們搭地鐵 PATH線由曼哈頓回到厚薄坑。由車站出來，天上飄起雪花，我們左彎右拐，路漸偏、燈越暗、身越冷，終於來到一條不太寬的路上，兩邊連棟紅磚樓屋子。夜黑天冷，我們縮著頭，趕著跟阿晨進入屋子，也沒看清四周滿地垃圾、門窗殘破的街況。

阿晨領路，走樓梯上三樓。房間門開處先是廚房、水槽、四眼爐頭，笨重的白色老式冰箱已泛黃褐、一張餐桌、數張椅子。再往內靠牆，是一張看起來頗有年頭的雙層寬鐵床，老狗和阿晨分別睡上下舖。浴室、廁所在外面，是共用的。

阿晨指著鋪著薄墊子的下鋪說：「你們一早就起床趕車，一定累壞了，房間留給你們。就睡我的床，將就一晚。」我看到上鋪堆著衣物，應該是老狗的床位。阿晨把他也趕走，好把整個房間讓給我們。

好在鐵床夠寬，我和先生擠在一起睡。到下半夜，我只覺得後背、腳底越來越冷，全身不停發抖。先生也被凍醒，只好把所有衣服都穿身上，雪絨衣帽圍巾都拉上，兩人相擁，這樣都沒辦法暖和。整個房間像冰窖，後來實在睡不著了，就坐起來搓動手腳取暖。

廚房水槽上有一盞小壁燈，昏黃的光照不到三寸遠。我看著水槽邊、牆壁上、插頭孔板裡，似乎有什麼細微動線在遊走，壁燈太暗看不清。先生把鐵床上夾的一個燈泡擰亮。乖乖！我這輩子沒見過這麼多不同種類的蟑螂，在一起開運動會，體型大而發亮會飛的像台灣的品種、中型的我沒見過，還有小的跟紅頭螞蟻差不多大小的，不知有多少品種。

燈一亮，蟑螂們的運動會被迫結束，像是賭場裡被警察衝進來臨檢，賭客們匆匆忙忙四處逃躲一樣，一群觸鬚匆匆忙忙四處逃躲回排水管、壁櫃縫、插座板蓋縫。牠們不慌不亂、各有出路，我怎麼覺得，牠們比那些賭徒還更氣定神閒，不怕人。（三）