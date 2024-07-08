你好，合夥人！（八）

皇后也想哭，但她還是把淚逼回去了，她對雅君輕言道：「戰鬥沒有結束！」

單人項目高手雲集，進入決賽的八個選手，都有問鼎冠軍的實力。巔峰對決，拚的不僅是實力，還有勇氣和心理。分數交錯起伏，三跳之後，中國隊還是沒人排在第一名。皇后冒險用了撒手鐧，這是沒有辦法的選擇，只可惜差之毫釐，失之千里，排名一下子落到了第七名。出水後，皇后面若灰紙。雅君連忙擁抱她，安慰她：「沒關係的，完成後面兩個動作，冠軍依然屬於你！」

「屬於我嗎？」皇后若有所思地問，又若有所思地點頭，眼裡閃著金亮的光。這個時刻，身邊有個人靠一靠、說說話，就像冰天雪地裡，互相取暖的兩個人。

馬上就是關鍵的最後一跳，皇后對雅君說：「我拚了！」

雅君搖頭說：「若是不拚，還能保一塊牌子。」

皇后說：「多一塊牌子對我沒有意義，第二和第八沒有差別，我要拿就拿金牌！」

她向跳台走去，留給雅君一個堅定的背影，帶著豪情和勇毅。那一個冒險的最高難度，她成功了！看台上下，掌聲如雷如潮。雅君感動了，忽然得了莫大的勇氣，同皇后一樣，她也衝擊了自己的最高難度，管它是成王還是成寇，反正玩命了！

就是兩人玩命的一拚，中國隊收穫了單人項目的金牌和銀牌。從第一名到第五名，比分太接近了，看得人心驚肉跳。當然，雅君又當了一次「萬年老二」。記者這樣形容：「兩個人本該是對手，卻在比賽中相互攙著、扶著、安慰著，走到了領獎台。看兩人抱頭痛哭的樣子，就知道她們的情誼是怎樣深厚。她們讓我明白了一個道理，集體的力量永遠勝過單打獨鬥。」（八）