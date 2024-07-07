你好，合夥人！（七）

有次國內單人比賽，雅君的發揮正常，卻連牌子也沒摸著，金花第一、皇后位居第二、銀花拿了銅牌。這場比賽讓雅君低迷不振，她問皇后：「我還行嗎？是不是該退了？」皇后兩眼噴火盯著她：「你給我立起來好不好，有點骨頭好不好？只要我們的雙人項目保持不敗，我們就能腳踏奧運 的大地。」

雅君從此便專注雙人項目。從春夏到秋冬，世界杯、世錦賽、國際邀請賽，大賽也好、小賽也好，雅君和皇后都全力以赴，表面上看她倆一臉的霸氣，但是腳下卻如臨深淵。新一屆奧運的聖火就快點燃了，關鍵時刻的選拔賽，皇后和雅君一鼓作氣，幹掉了金花、銀花，拿下最後的入場券。

都認定了羅皇后和萬雅君的雙人金牌是十拿九穩，給了兩人莫大的壓力。若是不拿金牌，就是千古罪人！帶著鐵山壓頂的壓力，兩人去了奧運，雅君在雙人決賽的第三跳，出現了嚴重失誤。倒立時，腿沒有打直就離台了，動作粗糙，入水也不乾淨。這個失誤讓她們的排名從遙遙直上的第一，一下子跌落到深山的谷底。

從池水出來的時候，雅君的腦子空蕩蕩的。一雙有力的手抓住了她，溫暖而堅定，伴著皇后不慌不亂的聲音：「不要怕，根本不用怕，我們一分一分地追，這冠軍它跑不了！」

自雅君失誤後，接下去的比賽，每跳一個動作前，皇后都給雅君一個擁抱。那擁抱溫暖有力，飽含了信任和真誠。她們真的追到了第一，冠軍屬於她們，金牌跑不了！

領獎台上，雅君哭得一塌糊塗。很多網友都記得，上屆奧運，萬年老二轉正，笑得那個得意，嘴都歪了，這次卻哭成了個淚人。（七）