「呃──慢著，我不是天堂派來的，而是地獄的使者，賤名梅菲斯特。我老闆撒旦說您召喚我，請問有何貴事？」傑夫扮演的魔鬼穿著一襲中古僧侶的棕色長袍，連著尖頂的帽子。狡猾的眼睛骨碌碌轉動，口才油滑，調皮又挑逗。把魔鬼演成丑角，很新鮮呢，阿黛想著。

昏暗的燈光下，醞釀著靈魂抵押的談判。無止境的求知慾、驕妄的野心、悖德的叛念，終於讓誘惑戰勝義理，浮士德與撒旦締結合約，歃血為盟，換來延長二十四年的活躍生命和梅菲斯特的忠誠伺候，享有縱橫天下的權力。此後他參與了全球性事務，加速了東歐和蘇聯的瓦解、終止了波斯灣戰爭、廢除了南非 的種族政策、結束了波士尼亞戰爭、斡旋中東和平的談判、促成了奧斯陸協議，並援救出若干中國八九民運的策劃學生到西方自由世界來……

浮士德在國際上名聲大噪，媒體成天的跟蹤關注，令他惴惴不安。畢竟，他有這樣的成就並不全憑自身實力，而是暗地裡受魔鬼之助，他顧忌媒體挖掘出這樁黑暗交易。他平時躲在阿爾卑斯山巔一個設有銅牆鐵壁的大房子裡，晚上乘坐在梅菲斯特化身的大鵬鳥翅膀上，翱翔夜空，享受風雪拂面帶來的舒爽和清醒。他上天入地，體驗物理自然的道理、生物人體的奧祕，他研究核能危機，探究海洋污染、工業化加速的惡因，公害污染的氾濫，氣候變遷 的急劇嚴重。他認識了資本市場的優劣、貧富懸殊的苦果、犯罪和法律的拉鋸，難民遷徙的全球危機。他空有知識，卻無人可討論，至為寂寞。

浮士德的心累了，他感慨自己無所不知、名利雙收，卻依舊孤獨，沒有家人、知音、愛侶。他質問梅菲斯特：你不是保證我可以坐擁佳人？你不是說會帶我去拜訪留名青史的美女？（四）