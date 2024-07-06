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山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

你好，合夥人！（六）

孟悟

等見了皇后，皇后沒有東兜西轉，直奔主題：「好好想想，不要退，你我都有希望再戰奧運。」

雅君笑道：「你是皇后，當然有希望。我還是算了吧，兩頭小豹子追得太緊。」

皇后說：「兩頭小豹子是追得緊，但是你我搭配雙人，以我們的難度、國際上的聲譽，她們在大賽上打不過我們。」

雅君臉一燙，腦子裡面像有電閃雷鳴，突然都通了。新人輩出的年代，她們只有聯手出擊才能圓夢。下一屆奧運會，出了新規矩，女子單人跳台選手只能報兩名，單雙兼報。也就是說，參加單人跳的運動員必須參加雙人跳。如果小豹子迅速崛起、如果皇后沒找到合適的搭檔，那麼再尊貴的皇后也無法走向奧運的跳水台。形勢逼人，皇后找雅君聯手，策略實在是高啊！

雅君和皇后的組合，本來就是王者的組合，只可惜前些年兩人有憎怨，合作起來磕磕碰碰。現在風水變了，兩個人都半低下頭，謙讓、寬容，遇到問題主動遷就對方。只磨合了一個月，雅君和皇后的組合便閃耀亮相，在桂林國際邀請賽上，以二十多分的優勢戰勝了金花、銀花的組合。出師大捷，她們的江山穩了大半。

她們不敢鬆懈，知道後面追兵凶猛，贏一場比賽很容易，難的是要把這種優勢保持三年。雅君和皇后也不慌，雖然年齡大，體力不如小豹子，但是她們早過了發育關，不會有身體發沉的威脅。皇后二人還有國際上的名望、深厚的觀眾緣，比賽中偶爾有瑕疵，裁判出手也不狠辣。

金花、銀花心懷奧運夢，朝前衝的步子越來越緊。在單人項目上，金花已經勝過皇后兩場，銀花也與雅君不分上下。（六）

奧運

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