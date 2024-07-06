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君子蘭漣漪（全文完）

韓秀

那位年輕的女駕駛好心地打開車廂上面的一個小蓋子，讓曇花的枝葉探出頭來，還用細細的繩子從四面牽住植株，使之不至於搖動。卡車停在我家門前，捷妮跳下車來跟我道別：「很快，我會寫信給您，郵差先生會放在您的郵箱裡。」我抱住她，跟她說：「我也會寫信給你。我會非常非常想念你。」捷妮抬頭望著我，「等我上了中學，一定帶人來幫您整理花壇。」話未說完，已是熱淚盈眶。

卡車緩緩地朝北開出了這條街，右轉，消失了蹤影。

我慢慢地走回家，傑夫正在他的平板電腦上忙著，看到我進門，忙說：「馬爾特他們的運氣很不錯，一年之內，房價漲了二十萬，而且三位買主競標，很快就可以脫手了。」

「買主又是一個盼望著孩子進入名校的家庭？」我漫不經心。

「才不是，一位三十歲的高科技公司小主管，年輕的百萬富翁、他的一條愛犬，以及兩輛車。」我沒有說什麼，下樓去看書。

馬爾特和蘇珊靜靜地來到我們社區，悄悄地離開了，沒有半點聲音。

我在門前看到了那位年輕的百萬富翁和他經過專業美容的蘇格蘭牧羊犬。一人一狗彬彬有禮地同鄰居們打著招呼。他在我的花壇前停步，說了幾句讚美的話。我謝了他，對他成為我們的鄰居表達了歡迎之意。他優雅地微笑著點頭為禮，瀟瀟灑灑地繼續散步。

我回到了陽光屋，看到了略顯疲態的君子蘭，一面為它澆水，一面殷切地問道：「有什麼不對嗎？」仔細一看，竟然是一株幼苗拱出土來。這株幼苗離母株很近，就讓這幼小的生命在母親身邊多留些時間吧。我這樣想。（全文完）

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