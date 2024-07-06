圖／趙梅英

「別東張西望了！」克里佛搖手說，「她今天不在我們之中，演出當天才會現身。相信你們會同意──裸體是不必彩排的！」他衝著大夥擠了擠眼，大夥鼓掌了。

「……這是一齣色情戲嗎？」搞道具的男生奶聲奶氣地問，「我爸媽會來看欸！」

面對聒噪的眾人，傑夫安撫道：「海倫只是劇中的小段子，浮士德才是敘事主線。別擔心，絕不是為色而色，裸體純粹是藝術需要。而且，我保證，絕不超過三分鐘。」又是一股喧嘩。阿黛想，他們去找了脫衣舞孃嗎？海報上沒有列名呀。

眾人開始乾讀劇本，傑夫一路告知樂師們何時插入音效、如何當場發揮。道具和服裝師也接獲簡略的指示，因為沒有太多經費，舞台設計採極簡主義。阿黛感到這個演出鬆散即興，排練也不正規，當場出狀況怎麼辦？她問坐在旁邊的崔西：難道這就是另類劇場？

崔西想想說，每年夏天城裡的「邊緣戲劇節」都是這類的演出。它們游離於主流劇場之外，規模小、實驗性很強，地點也常在小酒吧裡，酒客就是現成的觀眾。「這種邊緣劇場還是很可貴啊，它代表自由表達和藝術實驗。」她她看阿黛有點矇，又解釋道，解釋道，「劇場本來就是說故事的，但怎麼說、怎麼演，都跟舞台的物質條件息息相關。大多數的商業劇場都錄用我們這種受過專業訓練的人，除了好演員、好導演之外，還有屬於工會的後勤團隊，加上租用場地排練、布景和服裝等製作費，可得投注巨大資本啊！」阿黛點頭表示同意。

「但有些劇團沒訓練、沒錢，單有創意、有表演慾，你不能說他們的演出不是戲劇。」崔西輕笑一聲，「其實，我加入這個演出，就因為平常接觸的劇作都太精緻了，反覆打磨到完美，反而沒有那種清新感、那種原創衝動！」

阿黛想，原來劇場也可以是一種越界冒險呢。

既然不必張羅舞台上的業務，阿黛開始聯繫認識的華人留學生 ，鼓吹他們來看戲。她把自己所知浮士德的故事給同學們介紹了一遍，說這個文藝復興的煉金師大學者為了追求不朽、知識極致，不惜把自己的靈魂賣給魔鬼，拋棄道德和靈魂……

有些人聽了表示佩服。「本來以為你們這些讀藝術的是家裡有錢沒處花，學一個嗜好，沒想到裡面也滿有學問嘛！」一個土木系的同學說。阿黛苦笑，這是褒還是貶？

另一個不算熟悉的護理系女生直接拒絕阿黛的邀請，還嗆聲道：「我啊，最看不起當演員的人，你們的工作就是冒充別人，是個沒有自我的職業。更糟糕的，還要矇騙觀眾，亂假成真！」害阿黛氣了好幾天。所幸最後有七、八個男生表示有興趣，大概還是衝著阿黛那句「劇中有個金髮美女演出時穿著超級清涼」而來。

演出當天阿黛穿一身黑，近午時分開著她的老爺車到傑夫的家搬道具。這車是一個讀法學院的學姊到外州就職時留給她的，1977年分雙門龐帝亞克火鳥，大紅車身，車蓋上繪著一隻鳳凰造型，太囂張了。斯文的學姊怎麼會有這種跑車，令人生疑。但對阿黛而言，車子並沒有帶給她什麼方便，反而在輪換街邊掃雪的冬季，因忘了挪車被連續開罰單。還有一次被交警拖走，硬著頭皮找了好心的男生帶她去贖車，所費不貲。傑夫知道她有車，倒常來借用，簡直物盡其用。

他們一起載著腳燈、道具和幾只軟硬什物袋，來到「黑羊」。酒吧提早開門，裡頭一股隔夜氣。傑夫說觀眾席不放椅子，得用站的，好擠進更多人。傑夫和克里佛在樂器和燈具中穿梭，絲毫不管自己穿著戲服，可笑又不利索。一切就緒，阿黛開門讓觀眾入場。那些華人男同學拘謹地據守後排，她忙揮手叫他們到前面來。但他們死不肯，個個斂目裝正經。阿黛算算，觀眾有四十來個，算爆滿了。

舞台燈亮起了，觀眾席燈光暗去。阿黛是檢場，蹲在舞台邊待命。古提琴聲猶如低吟絮語，帶動了說故事的氛圍。克里佛，不，浮士德出場了。臉上掛著老花眼鏡，唇上黏著白長鬍鬚，灑了白霜的鬈髮凌亂得剛好，穿一件格子呢外套、燈芯絨長褲，像極了英文系的史奈德教授。鬍子限制了他說話，有點口齒不清，不時揮動手臂加重情感。

韶光易逝，人生苦短啊。大段的獨白，懊悔的感嘆。浮士德跪下，禱告上蒼給他更多年華和活力，追求更多學識，體驗人生，然而沒有天啟、沒有顯靈，上帝不回應他的求告。他絕望地坐下，想自殺，恨意漸升，把十字架倒掛，喃喃念咒，祭起黑魔術。一落鐘聲響起，只見舞台一側日本 女生敲擊一組七、八個大小不一的鐘磬，發出清亮而俏皮的樂聲，像鳥叫，召喚著、求叫著。突然，一個人形背對浮士德從黑暗中顯現了。

「誰？是誰？」浮士德驚醒，「難道是上帝我主？」一骨碌跪倒在地，簌簌發抖，「主啊，我不該背叛您，我該死！」（三）