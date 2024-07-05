我陪他了一會兒，也睏了，躺在他身邊睡過去。半睡半醒之間，覺得有點癢，看見他的手指鬆開了，他那隻小手在我手掌上輕輕抓搔，摸索了一會兒。最後垂下去，搭在小藍被子上，他又睡著了。

這日常的親密關係，對我來說，卻是驚濤駭浪，我從來沒有這樣拉過媽媽或者爸爸的手。我是不是在小時候有過，也是在這樣無意識狀態下？不知道。我站在那，久久地看著他熟睡的可愛小臉，我母親是不是也這樣看過我？我恨過她，恨那些孤獨的日子、那些苦難的陰影。

我忽然很傷心，在我自己家庭中無法獲得健康之愛的殘缺，讓我難以做到與詹姆斯真正的水乳交融。因為那種自然而然的親暱無間、溫暖明亮的情感慰藉，是我不曾擁有過的生命體驗。

現在，熟睡中小詹姆斯用他小小的手信賴地牽著我。他改變了我，給我帶來了意料不到的溫情。

我妻子尋過來，說：不去睡覺，你在幹麼？

當她發現我眼裡的淚光，馬上噤了聲。

她靠過來，我握住她的手，她捏住小詹姆斯的手，我們倆變成了我們仨。

我妻子時常抱著詹姆斯，和狗狗們一起坐在院子裡，看著天空，看每天不一樣顏色的天空。我家有一隻花橘貓，還有三隻狗，分別是Kiwis（獼猴桃）、Coconut（椰子）和Taco（墨西哥 玉米薄餅），我妻子用自己喜歡的食物給牠們起名字。狗狗們每天都來問候小主人，但是詹姆斯對狗狗們的熱情沒有反應。直到有一天，他伸手去抓狗狗身上的毛，又去拍另一隻狗狗的腦袋，這下子，狗狗們樂瘋了，小主人會跟牠們玩了。（一四）