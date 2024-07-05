你好，合夥人！（五）

雅君也看呆了，一對雙胞胎，金花和銀花，她們橫空出世，在雙人跳台上打敗了羅皇后和梅梅的冠軍組合。那對雙胞胎才十四歲，動作的協調性簡直神了，一個人是另一個人的版本、一個人是另一個人的影子，起跳、入水，連冒出來的小水花都是同步綻開。難怪呢，人家是雙胞胎。雙胞胎初生牛犢，敢衝敢拚，一出發就踏上了巔峰，站在領獎台的最高處。梅梅這次沒有失誤，與羅皇后在雙人跳台上完美發揮，但她們只能手握銀牌無限感嘆：長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。

第二天的單人跳台比賽，羅皇后和雅君都發揮出色，兩人的比分犬牙交錯，打得難解難分，懸念到最後一刻才見分曉。羅皇后以一點五分微弱優勢再次封后，雅君又一次喝下「萬年亞軍」的苦湯。但是雅君的臉上掛著笑，她開始認命了，月有盈虧、日有長短，盛衰有交替、貴賤有輪迴。她對自己說：表演完了，該謝幕了。

單人項目上，金花和銀花沒能書寫神話，羅皇后和雅君到底是經歷過奧運 的老將。但是金花、銀花的成績不差，並列第三名，緊緊跟在兩位奧運冠軍後面。她們才十四歲，她們怕什麼呢？

雅君不想眼睜睜看這兩頭小豹子長大，早一點開溜，早一點離開這個榮辱皆重的地方。有個人卻抓住了她，不放她逃跑。那人是誰？死對手羅皇后也。全運會剛結束，雅君就收到羅皇后的短信，約了個安靜的咖啡 館，要同她好好談談。

黃鼠狼和雞有什麼好談的？莫非是金萊廣告的事，想找我算帳？雅君胡思亂想著。雖然表面上，雅君和皇后並不是仇人相見，不痛不癢地說說笑笑還是做得到。但彼此心知肚明，對方就是自己最大的敵人。（五）