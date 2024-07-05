圖／趙梅英

「──只要不是關於佛教的都好。」克里佛在一旁插嘴說。阿黛噗哧一笑，立刻想到目連救母和火燒紅蓮寺，小時候看過歌仔戲演出。

傑夫馬上問她笑什麼，阿黛描述了目連把變成餓鬼的母親救出地獄的故事，傑夫說這是印度史詩《摩訶婆羅多》轉變來的呀，你們中國人把它變成一個講孝順的道德劇了。「不過我寫的不是關於佛教的故事，」他強調，「而是基督教的──《浮士德》的故事聽說過嗎？」他問黛兒，「他是文藝復興時期一個德國 學者，為了獲取永恆的知識，受野心驅使，不惜出賣自己的靈魂，和魔鬼交換條件。」

還不等阿黛回應，克里佛就搶道：「《浮士德》？哇賽，夠經典──可別寫得太嚴肅，我們搞個戲也不能虧本，最好能賺一點！」傑夫只是笑而不言。

一旁阿黛納悶，克里佛的爸爸是知名的心理醫生，媽媽是律師合夥人，他家境富裕，還怕賠本？繼而一想，他爹媽替他付了學費，肯定期待他畢業後能自食其力，不會再幫他買單了。

「嘿，別忘了你想掙點讀博士的學費啊！」克里佛又補一句。原來，他倆合資搞演出，正招兵買馬，找人義務幫忙，賣票盈餘用來填補開支。阿黛做過舞台監督，加海報設計、宣傳主任……阿黛一一應承下來，想起英文形容小本生意叫「鞋帶預算 」，這就是現成例子。

隔壁那些星族們一個個站起來準備排戲了，畢業劇展即將開鑼，只有崔西跟傑夫點點頭才離開。崔西是搞服裝設計的，小個頭，紅頭髮馬尾，格子衫，看起來健康友善，就像本州農場家庭出身的孩子那樣單純開朗。阿黛記得傑夫說過，他家主要種玉米、大豆和野甜菜。若不是高中戲劇課的老師鼓勵，他差一點去讀農業經濟。

學期結束後的一天，阿黛被通知開製作會議，地點在大學的河左岸，也是跨過密西西比河的另一片校區，這裡高牆圈住了戲劇系、音樂系和舞蹈系的系館。牆外頗為荒涼，以南是一片為印第安人劃界的街區叫「地球村」。一條名為「明尼哈哈」的大街縱橫南北──「明尼哈哈」是印第安土話「瀑布」的意思。街上寥落零丁，只有一座破舊的教堂和低矮的診所，牆面布滿塗鴨，還有這個叫「黑羊」的pub。

黑羊酒吧不算敞亮，卻頗有西部開荒年代小酒館的粗獷風格，也有東方人長相的印地安人在此買醉。

吧檯對面有一個長圓形的逼仄舞台，上方架設舞台燈，大概平時有樂團唱奏，偶爾喜劇演員來演脫口秀。傑夫解釋這兒就是下個月演出的場地，演一場租金 三百元。阿黛粗粗盤算，即使把椅子排滿，最多放三十個位子，一張票十元，不過打平，果真慘淡經營。

參加演出的各色人等漸漸到齊，大家各自點了啤酒、氣泡水閒聊。有個會敲擊佛堂鐘磬的日本女生，還有一位主修巴洛克古提琴的東歐男子，有三個會清唱天主教中古世紀經文的社團同學。啊，服裝設計系的崔西也來了。

傑夫舉杯致詞，「謝謝大家今天出席。這個酒吧叫黑羊，我有很長一段時間也被看成是我家的黑羊──一個有辱門楣的孩子。我父母是農民，一直希望我好好學農，接手家業。但我想學戲劇，沒得商量，成了家中的害群羊。」大家一下子都安靜下來。

「我們演的這齣戲劇名是《世紀末的浮士德》，主角亨利‧浮士德也是一隻黑羊。雖然他心存大志，挑戰上帝，希望突破人類的限制，但在基督教教義上把他看成是傲慢虛妄、背叛至高之神的罪人。自從十六世紀英國劇作家克里斯朵夫‧馬婁把他寫成戲，四百年來，他始終是一個喪失靈魂黑羊。我寫這個劇想為他翻身。」有人呼哨一聲讚好，有人故意大聲打呵欠，引發笑聲。「咱們這個劇團叫巴克斯（Bacchus），即古羅馬的酒神、生殖神、戲神、狂歡亂性神……有時候，巴克斯被畫成山羊的形象，象徵好色、性慾旺盛。我筆下的浮士德本質也是一隻羊──他慢慢長出了犄角，從一個不沾女色的老學究，變成了一隻發情的野山羊！」

大家都心領神會地點頭，興味盎然。傑夫補充，這次演出由克里佛飾演浮士德，他自己扮魔鬼的手下梅菲斯特。他們兩人也是這個演出的製作人。同時黛兒是舞台總監，有什麼問題找她搞定。黛兒突然被點名，慌忙站起來鞠一個九十度的躬，大家又呵呵笑了。

「聽好了，各位！」克里佛突然高舉雙手，「我們雖然是小成本的小製作，但有一個祕密武器：一位金髮麗人將扮演古希臘美女海倫，演出當天，她將裸─體─演─出！」有人怪叫一聲，其他人面面相覷，左顧右盼在彼此間尋找這個女演員。

好傢伙！阿黛想，這裡可是中西部，大學裡百分之九十的學生來自本州民風純樸的鄉下啊。（二）