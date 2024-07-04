什麼是「快克嬰兒」？我妻子問。醫生解釋說：「快克嬰兒」就是毒品 嬰兒，也叫「古柯鹼嬰兒」，即在懷孕期間使用快克古柯鹼的母親所生的嬰兒。

醫生說，由於孕婦吸毒導致嬰兒也染上毒癮的，現在沒有明確的觀點，證明嬰兒到底能不能正常生活。但就目前的情況看，這種染上毒癮的嬰兒基本是沒希望過上正常日子了，光在進食、大腦發育、身體發育上就有很大的問題。正常嬰兒營養跟不上都有可能導致發育緩慢，更不要說這種毒癮嬰兒了。

護士說他大腦發育遲緩，他經常會從過度亢奮狀態轉為呆滯，眼睛不能隨著聲音轉動。護士讓我們要有耐心，因為大多數毒品嬰兒在長大後智力低下、行為異常。我和妻子非常著急，我家貓狗更著急。他到我家第一天，我家的三隻狗、一隻貓就圍過來，瞇眼看他，友善地不厭其煩拍打著尾巴。牠們喜歡小孩子，牠們忍了我們好久沒孩子的日子，終於看到一個可愛的小孩子出現在我們家了！他一有動靜，牠們就會忘乎所以地跑到他面前，還會發出各種粗放的或細軟的叫聲。所以我覺得有時候，詹姆斯才是我們家最受歡迎的人。

有一天後半夜我值班，負責起來給詹姆斯餵奶。餵完了奶，我把他放下，但他揪著我不放。

他的方式很特別，他那隻小手太小，只夠握住我的小手指，但他死死捲起他全部的力量，整個手掌加上五個手指，組成一個圓圈，圈住了我。我走不開，就站在他小床前，看著他。他睡著了，完全無意識的，下意識的動作。那意思可能是：喂，別走啊，陪陪我。這屋子就我一人，太孤單了。（一三）