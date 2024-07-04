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民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

你好，合夥人！（四）

孟悟

兩人彼此咬得緊，在國際邀請賽上較量過好幾次，也是皇后勝的多。更可怕的是，小隊員們如一個個小豹子，氣勢洶洶追上來了。雅君輸給一個剛進國家隊的小姑娘，比賽後，總教練對媒體說，進軍下屆奧運會，羅皇后是絕對的領軍人物，而小隊員是未來的希望。這些話落在雅君的耳朵裡，是啊，前有領軍、後有「希望」，她算什麼呢？雅君的位置很尷尬，單人項目上鬥不過皇后，雙人跳水又找不到合適的搭檔。照這個樣子走下去，別說下屆奧運會的金牌，就是奧運會的入場券也保不了。在奧運會吃了大鴨蛋的梅梅，連招呼都沒給隊友打，便灰溜溜回到了地方隊，從此銷聲匿跡。

雅君眼前的路雲籠霧罩，走下去，誰知道前面是懸崖峭壁，還是柳暗花明？她可不想摔得鼻青臉腫，再蓬頭垢面告別跳水池。誰不想手捧鮮花，體面退役啊？若是現在退，也還算光榮，至少她奧運金牌的光還沒有褪色。但她還是不能走，轉身抬頭間，全運會的戰火快點燃了。

全運會是地方政府看重的運動會，運動員拿了金牌、爭了光，得的獎金不比奧運會低。一些退役的運動員，縱然渾身是傷，為了給地方爭光，也會征戰全運會。梅梅本來跟羅皇后來自同一個故鄉，後來在羅皇后的指引下，成了廣東引進的運動人才。奧運一戰，梅梅傷心不堪，但羅皇后在省隊找不到合適的搭檔，梅梅只好重披戰袍。

全運會期間，雅君正好落在運動生涯的低潮期，決心已定，比完了就抽身退步。但是全運會出了一件事，更改了雅君的路線。（四）

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