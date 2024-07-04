話說到這裡，他看著空空如也的餐桌，皺眉道：「蘇珊，拜託您，拿幾個杯盤來，我們還有酸橙派和礦泉水。」說完露出了調皮的微笑。

我趁此機會貢獻我的支持，把一個包得漂漂亮亮的禮物送到小壽星面前，緞帶下面是一張生日卡。「生日快樂，天天快樂。」捷妮大聲念出來，跳起身來擁抱傑夫、擁抱我。包裹打開，是著名的Taylor's Guides系列裡面的一本，《球根》，介紹四百六十種球根的歷史、演變以及近況。捷妮很誠懇地跟我們說：「祖母特別讚美這個系列裡面一本有關地衣的書。這本有關球根的，我還是第一次見到。謝謝您們，這麼美好的禮物。」

此時此刻，每人的面前都有了一塊切得馬馬虎虎的酸橙派。我看到那粒櫻桃還躺在盒子裡，就用捷妮的叉子把那粒櫻桃叉住，放進她的盤子裡，跟她說：「希望你喜歡這個派。」捷妮露出了大大的笑容。

自始至終，馬爾特一副聽天由命的神態，專心地吃著美味的派，一小口、一小口地啜飲著礦泉水。蘇珊走來走去，拿了盤子忘記叉子、拿了杯子忘記餐巾紙，腳步沉重、動作粗魯。好不容易坐定下來，仍然臉色不善。這個時候，傑夫終於感覺到捷妮的宣言有著比較複雜的背景。他畢竟做了五十年的外交官，斡旋是他駕輕就熟的看家本事，果真，他從選擇人生方向說起：「捷妮，你在入學前就選定了人生的方向。我比你晚，晚很多，小學畢業才決定要做外交官。我們的兒子同你一樣，在入學前告訴我們，他要成為電腦遊戲設計師。我們並不懂他在說什麼，但我們一貫支持他的每一項決定。」（七）